Байден: мы будем работать над подготовкой украинских летчиков на истребителях F-16

Президент Джо Байден в четверг напутствовал выпускников академии Военно-Воздушных Сил словами о том, что они вступают в ряды ВС США во все более нестабильном мире, где Россия и Китай бросают вызов устоявшемуся миропорядку, пишет VOA.

Байден подчеркнул, что союзнические и партнерские отношения со многими странами усиливают Соединенные Штаты и делают военную силу страны более эффективной.

«И не думайте, что наши противники этого не понимают. Вот почему они так усердно работают над тем, чтобы попытаться расколоть нас, – заявил президент. – Путин был уверен, что НАТО даст трещину, что они не будут вместе. Мы объединили 40 стран. Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы твердо стоять рядом с Украиной и защищать ценности, которыми так дорожит американский народ: свободу, суверенитет, демократию, простое достоинство».

Байден напомнил, что «работая с коалицией из более чем 50 стран, мы предоставили историческую помощь в области безопасности, которая позволила Украине защитить себя».

«Военно-воздушные силы и космические силы Соединенных Штатов были основой этой операции, обеспечивая возможности воздушных перевозок и логистические ноу-хау для перемещения артиллерии, боеприпасов, боевых машин, противотанковых систем и систем противовоздушной обороны; обеспечивая предупреждение о ракетном нападении…» – подчеркнул Байден.

В своем выступлении Байден упомянул разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским в Хиросиме на саммите G7.

«Я сказал ему, что мы будем работать с нашими партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16, чтобы Украина могла защитить себя сегодня и в будущем. И поддержка Украины американским народом не поколеблется», – добавил президент Байден.

Ранее сообщалось о то, что США намерены разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16.