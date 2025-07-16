Американские СМИ: Российский беженец Альберт Хамитов освобождён после длительного заключения в США

Альберт Хамитов, российский ЛГБТ-беженец, который в мае 2024 года был задержан при въезде в США и спустя пять месяцев получил право на убежище, наконец вышел на свободу в июне 2025 года. За время содержания в иммиграционных центрах в трёх штатах и исправительном учреждении на Аляске он потерял около 10 кг. Об этом сообщает Seattle Times.

В интервью “Славянскому Сакраменто” Хамитов рассказал, что условия его содержания были очень тяжёлыми и часто сравнивал их с заключением уголовников. Он также отмечал, что мигранты из других стран освобождаются гораздо быстрее после положительного решения суда, что он связывал с дискриминацией по отношению к российским гражданам.

Несмотря на хронические заболевания, включая ВИЧ и диабет, Хамитов долгое время не получал полноценного лечения, а в октябре и декабре 2024 года предпринимал голодовки в знак протеста против длительного содержания.

Находясь в заключении, Хамитов обратился к СМИ и правозащитникам с просьбой обратить внимание на проблемы российских просителей убежища в США и помочь другим, оказавшимся в аналогичной ситуации. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его в трудные моменты, и призвал соотечественников не сдаваться.

Адвокаты сообщают, что с мая 2024 года в США была усилена практика задержания российских просителей убежища, что вызвало коллективный иск с требованием прекратить такую политику. При этом подобные меры не применялись к мигрантам из других стран.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал об иске сотен российских беженцев против администрации Байдена и Трампа.