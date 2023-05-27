Украинские церкви в США процветают благодаря беженцам из Украины

Славянские церкви играют ключевую роль в помощи сотням тысяч новых приезжих в США. Многие из новых иммигрантов не имеют религиозного опыта, пишет издание Christianity Today.

Беженцы приходят в церковь по наставлению друзей или через организации по переселению беженцев, такие как World Relief. Некоторые каналы в Telegram также советуют свежим украинским иммигрантам для поддержки найти местную церковь.

США приняли около 300 000 украинцев с момента вторжения России в Украину.

Многие из этих беженцев приезжают через специальную программу “Объединение ради Украины”, которая не проходит через традиционные организации по переселению беженцев, а направляет приезжих к индивидуальным спонсорам.

Однако в некоторых случаях спонсоры исчезают по приезду иммигрантов на новое место. Церкви пытаются обеспечить более надежную основу для новых приезжих. Для украинских христиан, которые уже живут в США, это полезный способ пережить войну.

Украинские христиане в США, являющиеся спонсорами новых приезжих, помогают с основными потребностями, предоставляют автомобили в аренду, принимают семьи на несколько месяцев, выступают поручителями при аренде квартир, помогают найти работу или делятся информацией о различных государственных службах.

Представители славянских церквей в США говорят, что война в Украине существенно увеличивает их приходы.

После принятия поправки Лаутенберга в 1989 году, предоставляющей убежище тем, кто бежал из-за религиозного преследования, евангельские христиане из бывшего Советского Союза в большом количестве приехали в США. Эти евангелисты, включая сотрудников World Relief, теперь приветствуют беженцев от войны.

Церковь Cornerstone First Ukrainian Assembly of God на Манхэттена испытала прирост в 30 процентов благодаря беженцам, и один из новых приезжих теперь является служителем.

По мере расширения церквей они также борются с вопросами культурной идентичности. В то время как многие украинцы говорят на русском языке, некоторые церкви начали проводить богослужения на украинском языке, чтобы сохранить язык и культуру. Церкви с русскоязычными богослужениями теперь также принимают русских прибывших, и это иногда вызывает неприятие и напряженность.

Чикаго занимает второе место по переселению украинских беженцев после Нью-Йорка, где проживает наибольшее количество украинцев в стране, согласно World Relief. Еще одним центром переселения является Сакраменто, Калифорния.

Татьяна Сигидина, представитель World Relief по вопросам украинских беженцев и славянских церквей в Чикаго, приехала в США в 1999 году по Лаутенбергской поправке. У нее до сих пор остается семья в Украине и на территории Украины, которую сейчас оккупирует Россия.

Сигидина заметила, что через мексиканскую границу стало прибывать гораздо больше русских, что совпало с введением нового закона о призыве россиян на службу в армии.

С начала года примерно половина беженцев, с которыми работает Сигидина, были русскими, а другая половина – украинцами. Славянские церкви в основном обслуживают обе группы.

Некоторые церкви сталкивались с проблемами между русскими и украинцами, но это не были “большие проблемы”, – сказала Сигидина. По ее словам, русские, ищущие убежище в США, в целом не поддерживают войну.

Церковь Hope Seventh-day Adventist в Чикаго, основанная 14 лет назад, называлась Hope Russian Church до войны. Пастор Расс Друми рассказал CT, что люди в церкви не поддерживали войну и чувствовали дискомфорт от названия, поэтому церковь просто сменила его на “Hope”.

Однако в приходе по-прежнему много русскоговорящих членов, включая самого Друми, а также украинских и русских беженцев.

Размер церкви удвоился с прибытием беженцев после начала войны, и несколько месяцев назад верующие решили основать новую церковь. Одна из них проводит богослужения на украинском языке, а другая, которой руководит Друми, служит на русском языке. Многие украинцы, говорящие на русском языке, посещают это служение вместе с русскими. Пастор украинской общины является беженцем.

Украинская и русская общины проводят совместные богослужения, когда не хватает места для двух служений, и они устраивают совместные трапезы. Есть ночное служение для молодежи, в котором участвуют прихожане из русскоязычных и украиноязычных церквей. Славянские церкви проходят через “эволюцию идентичности”, сказал Друми.

В церкви Cornerstone в Нью-Йорке англоязычный пастор для молодежи, Пол Олиферчик, уступил свое место беженцу, свободно владеющему украинским языком, – “талантливому, одаренному и благочестивому лидеру”, как он сказал. В церкви число беженцев стало настолько большим, что они нуждались в украиноязычном пасторе, добавил он.

Большинство беженцев в церкви – украинцы, сказал Олиферчик, но есть и русские, которые выбрали рискованный путь через южную границу. Одна из семей приехала с ребенком-младенцем.

Олиферчик мечтает о том, что рассеяние современных украинских христиан способствовало «повторной евангелизации Запада».