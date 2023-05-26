В Краснодаре зафиксирована атака беспилотников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщил, что причиной взрыва в городе стало падение двух беспилотных летательных аппаратов.

Инцидент произошел в 04:17 утра в районе улицы Морская, сообщил региональный оперативный штаб. Пострадали кровля и окна зданий, включая офисное здание и жилой дом.

Губернатор Кондратьев отметил, что есть повреждения зданий, но инфраструктура не пострадала. К счастью, жертв нет.

По предварительным данным, как сообщал телеграм-канал Baza, город был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами, один из которых был сбит. Городской портал “Краснодар онлайн” опубликовал видео с летящим беспилотником, также в интернете опубликованы фотографии обломков дрона.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Подобные события в Краснодаре не являются единичными. В начале мая взрывом и пожаром был захвачен резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. Согласно очевидцам, перед пожаром они слышали три взрыва. Губернатор Кондратьев также подтвердил факт пожара в своем телеграм-канале и сообщил о масштабной работе по его тушению.

Также, в марте этого года в Краснодаре, в районе военного аэродрома произошел пожар. МЧС официально объявило, что “горела трава”, хотя жители слышали гул и взрывы.

Подобные инциденты на территории Краснодарского края вызывают серьезное беспокойство среди жителей и региональных властей.