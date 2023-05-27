В своем очередном обращении к американцам бывший президент США Дональд Трамп изложил свое видение на ситуацию в Украине, в очередной раз похвалив Владимира Путина и российский народ.

По мнению Трампа, такие люди, как Митт Ромни и Рон ДеСантис – “очень похожие друг на друга, которые настаивают на высокомерном отношении к России как к глубоко неполноценной стране, не имеющей истории, ни культуры, ни гордости, не только невежественны и глупы”, но их отношение, по словам бывшего президента, “делает абсолютно невозможным любые мирные переговоры”.

“При моей администрации, мы были строги к России, более жесткими, чем при любой другой администрации, но мы также продемонстрировали уважение к России и российскому народу. Мы продемонстрировали понимание российской истории и того факта, что Россия потеряла более 20 млн. жизней во 2-й мировой войне. Они сражались вместе с нами. Подобная риторика неоконсерваторов, высмеивающая ядерное оружие России, а также высказывающаяся, что Путин должен быть судим, и возможно, казнен как военный преступник, только увеличивает вероятность смертоносной ядерной эскалации. По сути, это свидетельствует о недостатке глубины, несерьезности и неумении разбираться в тонкостях и сложностях внешней политики. Вы не можете делать определенные вещи и в итоге добиться мира. Мы стоим на пороге ядерной войны. И наши лидеры привели нас к этому. Слово “ядерная” даже не упоминалось при администрации Трампа. Сегодня же оно упоминаниется каждый час каждого дня”, – заключает Трамп.

Чтобы исправить вышеуказанные проблемы, стоящие перед американским обществом и всем миром, Трамп призывает поддержать его кандидатуру на выборах президента в 2024. Он считает, что является “единственным кандидатом, способным предотвратить Третью мировую войну”.

“Нам нужен государственный деятель, миротворец в Белом доме, а не тот, кто декларирует бездумные и устаревшие тезисы, чтобы получить одобрение не ведавшего, что творит и провалившегося внешнеполитического истэблишмента”, – заключает Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что если бы он был президентом, “война между Россией и Украиной никогда бы не произошла”.

“Но даже сейчас, будучи президентом, я смог бы договориться о прекращении этой ужасной и быстро нарастающей войны за 24 часа”, – сказал Дональд Трамп. – Джо Байден помог России начать эту войну”.

По словам Трампа, Джо Байден посылает в Украину танки, что в итоге “вызовет Третью мировую войну”.