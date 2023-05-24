За последний год американцы приняли десятки тысяч украинских беженцев. С момента вторжения России в Украину более 200 000 человек в США вызвались стать добровольными спонсорами украинцев, которые ищущих убежища.

По данным Министерства внутренней безопасности, Сиэтл и Сакраменто являются наиболее гостеприимными для беженцев из Украины метрополиями. Согласно официальной статистике, Нью-Йорк имеет самое большое число заявок на спонсорство украинцев. Об этом пишет издание Axios.

По информации издания, более четверти миллиона украинцев получили разрешение на въезд в США, и более 113 000 человек прибыли через программу “Uniting for Ukraine” («Единство ради Украины»), предлагающую особый двухлетний гуманитарный статус в США.

Стоит отметить, что большая часть украинцев бежала в США через Мексику, другие прибыли с ранее полученными краткосрочными визами или получили официальное разрешение на переселение беженцев в других странах.

Чтобы стать официальным спонсором беженца из Украины не обязательно являться гражданином США, достаточно бы законным резидентом страны и быть готовым оплатить переезд своего бенефициара, его проживание на срок действия статуса и его медицинские расходы по прибытию в Америку. По мере необходимости также предписывается помочь бенефициару в получении образования, изучении английского языка, трудоустройстве и устройстве детей в школу.

Прибывшие по паролю беженцы автоматически получают право на работу в США.

“Если вам нужна юридическая консультация по иммиграционным вопросам, убедитесь, что лицо, предоставляющее вам помощь, уполномочено предоставлять такие юридические консультации. Только адвокат или аккредитованный представитель, работающий в организации, признанной Министерством юстиции, может предоставить вам юридическую консультацию”, – предупреждают представители Службы гражданства и иммиграции США.