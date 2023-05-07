Американский дефолт и новые приключения Кевина

Если вы не в курсе, США находятся на грани дефолта. Нет, с американской экономикой всё в порядке, доллар по-прежнему главенствующая мировая валюта, а вклады в американские государственные займы всё ещё считаются самым безопасным капиталовложением. Этот кризис от начала и до конца сфабрикован в Вашингтоне.

Как мы оказались в этой ситуации? Конгресс выделяет денежные средства на различные программы и проекты. Деньги принципиально поступают из двух источников: налоги и займы. Поскольку программы популярны, а налоги нет, то правительство в большей степени вынуждено увеличивать государственный долг.

Однако тот же Конгресс создал долговой потолок (debt ceiling), не позволяющий одалживать больше какой-то условной суммы. Когда мы приближаемся к этой сумме, Конгресс автоматически должен проголосовать за увеличение этого искусственного ограничения.

Почему автоматически? Допустим, Конгресс выделил деньги на покупку новых самолётов F-35, ремонт мостов на федеральных трассах, установку солнечных батарей и так далее. Иными словами, Конгресс буквально дал указание департаментам обороны, транспорта, энергетики и дальше по списку потратить деньги. И если в казне нет денег, то исполнительная власть может удовлетворить директиву Конгресса только через государственные займы. А если Конгресс не позволяет занять деньги, то исполнительная власть оказывается в безвыходном положении: иди потрать деньги, которых нет.

Это ровно то, что произошло в январе этого года. Государственный долг достиг установленного лимита $31,46 триллиона, но республиканцы в Конгрессе отказались поднимать потолок. Министерство финансов начало перетасовывать деньги с разных внутренних счетов, чтобы государство могло как-то продолжать функционировать. А неделю назад Министр финансов Джаннет Йеллен заявила, что в начале июня возможности министерства удерживать государство на плаву могут закончиться. Точной даты нет, и очень вероятно, что политики будут тянуть время до последней секунды.

Ирония в том, что ограничение на займы было впервые введено в 1917 году и расширено в 1939 и 1941 годах, чтобы упростить возможности правительства одалживать деньги. До этого каждый пакет займов на конкретные нужды должен был быть отдельно авторизирован Конгрессом. С тех пор Конгресс поднял потолок на займы более 100 раз без кризиса и драмы.

Однако в 1995 году республиканцы организовали первый долговой кризис. В 2011 они начали систематически использовать потолок на займы в своих политических целях. На словах они были глубоко озабочены ростом государственного долга. На деле они просто хотели остановить расходы на программы, продвигаемые демократами, но, как настоящие пионеры, были готовы потратить те же деньги на свои собственные приоритеты.

С 2011 по 2016 год, пока Обама был в Белом Доме, республиканцы довели страну до финансового кризиса несколько раз. С мая по август 2011 года министерство финансов впервые в истории вынуждено применить «экстраординарные меры». В результате рейтинг государственных займов упал с ААА до АА+.

То же самое происходило с декабря 2012 по февраль 2013 года и снова с мая по октябрь 2013 года. В октябре правительство частично прекратило работу на 16 дней, когда республиканцы отказываются проголосовать за бюджет. История повторилась в феврале 2014 года и с марта по ноябрь 2015 года. Тем не менее к концу администрации Обамы государственный потолок на займы увеличился с $14,3 триллионов до $19,8 триллионов.

В 2017 году Трамп пришёл к власти. Долг США догнал потолок на займы три раза, а Министерство финансов в который раз было вынуждено заниматься очень нетривиальной бухгалтерией. Но все три раза республиканцы голосовали за увеличение займов без особых требований об уменьшении расходов. За 4 года Трампа Конгресс поднял долговой потолок с $19,8 триллионов до $28,4 триллионов.

Поскольку в Белом Доме сейчас демократ, а республиканцы контролируют Палату представителей, они снова вспомнили про государственный долг. Но может быть это каким-то образом честно с политической точки зрения?

На сегодняшний день республиканская партия – это партия меньшинства. Они побеждают на президентских выборах с меньшинством голосов благодаря системе коллегии выборщиков. Они контролируют непропорциональное количество мест в Сенате, потому что в Америке больше маленьких республиканских штатов. И, наконец, они получают непропорциональное количество мест в Палате представителей, потому что им часто удаётся нарисовать выгодные для себя границы округов. И даже когда демократам удаётся получить контроль над законодательной и исполнительной властью и принять соответствующие законы, республиканцы находят ещё один метод заставить страну подчиниться через откровенный шантаж.

Но даже если отбросить всю подлость и двуличие, может быть государственный долг действительно проблематичен? Например, многие бытовые «экономисты» считают, что долги – это зло, а государственные долги – это зло на государственном уровне.

Если вы неконтролируемо тратите деньги на всякую ерунду и расплачиваясь кредитными картами, которые накручивают 20% годовых и которые вы не способны выплачивать, то здесь не о чем спорить. Но допустим, вы взяли ссуду под 4% на покупку дома, которую вы можете постепенно выплачивать, то это уже капиталовложение. С одной стороны, вы экономите деньги на аренде жилья. С другой стороны вы сможете этот дом продать, скорее всего, без больших потерь, а может даже и с прибылью.

Как насчёт покупки машины в рассрочку? Да, машина всегда падает в цене, и в рассрочку вы заплатите, конечно, больше. Но если это предмет первой необходимости, если вам нужна машина, чтобы ездить на работу, то получается, что это тоже своего рода капиталовложение. Потому что вам нужна одна машина сегодня, а не полторы машины через 10 лет.

Та же логика касается и студенческих долгов. Потенциально обучение – это наилучшая инвестиция, капиталовложение в самого себя. Конечно, если вы пошли в Гарвард изучать танцы народов мира, я ничего не имею ни против танцев, ни против народов мира, но ваши будущие заработки могут не оправдать ваши расходы и займы. Однако обучение в государственном университете на высокооплачиваемую и востребованную специальность почти всегда принесёт колоссальные дивиденды.

Бизнесы принимают аналогичные решения более системно. Если процент на займы ниже процентов от будущей прибыли (с учётом всех рисков), то занимать деньги не только можно, но и нужно. Например, если банк готов дать ссуду под 5%, а вы вкладываю эти деньги в проект с ожидаемой прибылью от 5 до 20%, то с точки зрения бизнеса вы просто не имеете права это не сделать.

Государство находится в ещё более выгодном положении. Например, можно вложить деньги в образование на государственном уровне и двадцать лет спустя «пожинать плоды» более образованной и конкурентноспособной рабочей силы. Или вложить деньги в инфраструктуру, без которой экономика не может полноценно функционировать. Более того, американский государственный долг считается «золотым стандартом» инвестиций, что гарантирует очень низкий процент на государственные займы. И, наконец, американский федеральный резерв (центральный банк) практически сам регулирует эти проценты.

В этом месте бытовые «экономисты» демонстрируют свои глубокие знания выражением «хватит печатать деньги». Конечно, в буквальном смысле федеральный резерв вынужден печатать купюры, чтобы в системе было достаточно наличных. Но реальное создание и уничтожение долларов не имеет никакого отношения к печатному станку; всё намного круче.

Например, вы положили $1000 на счёт, и они лежат там в электронной форме. С этих денег банк решил дать заём на $900 вашему соседу. Сосед положил $900 к себе на счёт (или потратил, и кто-то другой положил себе на счёт эти $900). Теперь второй банк решил одолжить $800 с этих $900, и так далее. Мы начали с $1000, но в системе уже $2700 и это не конец. Иными словами, банки сами создают деньги, и на этом принципе построена вся экономическая система.

Но это не «дикий запад». Всё регулируется и прежде всего главным шерифом – федеральным резервом. У «феда» две конфликтные задачи: борьба с инфляцией и полное трудоустройство в этом порядке.

В случае угрозы инфляции федеральный резерв поднимает учётную ставку. Все частные банки подчиняются и поднимают процент на займы. Тогда спрос на займы пропорционально уменьшается, а значит банки начинают создавать меньше денег. Это может привести к рецессии, но федеральный резерв готов на это, лишь бы остановить инфляцию.

И наоборот, если инфляции нет на горизонте, федеральный резерв начинает опускать учётную ставку, чтобы стимулировать экономику в своём стремлении к полному трудоустройству. Соответственно спрос на займы увеличивается, и банковская система сама начинает электронно «печатать» деньги.

Когда государство одалживает и тратит деньги, это тоже стимулирует экономику. Иногда это совпадает с желаниями федерального резерва, а иногда нет.

Но может ли США одолжить слишком много? Может. Тем не менее государственный долг нужно рассматривать не с точки зрения абсолютных чисел, а в сравнении с размерами экономики (годовым валовым продуктом) и с будущей прибылью от государственных инвестиций.

Последствия дефолта будут катастрофические. Прежде всего США не смогут выплачивать проценты инвесторам. Рейтинг безопасности американских бондов упадёт, а процент перманентно увеличится. Соответственно увеличатся проценты на все ссуды, в том числе на покупку домов и автомобилей. Это домино ударит по банковской системе и обрушит рынки акций по всему миру. Если провести аналогию с кредитной картой, получается, что мы уже потратили деньги, а теперь пытаемся бороться с нашими долгами через неуплату этих самых долгов. Вместо того, чтобы уменьшить государственный долг, мы залезем ещё глубже в долговую яму и в процессе уничтожим собственную экономику. Проиграют все.

Тогда какой нормальный человек будет специально подталкивать США к краю пропасти? Республиканцы требуют ряд невыполнимых условий, отменяющих серию законопроектов, принятых демократами за последние два года. Это классический шантаж, и им всё равно, если страна окажется в дефолте. В любом сценарии они обвинят во всём своих политических оппонентов.

С 2011 года мы оказались в аналогичной ситуации несколько раз, но в этот раз палата номер 6 как никогда контролирует Палату представителей. Если вы помните, МакКарти стал Спикером только с 15-й попытки. В процессе голосования ему пришлось полностью удовлетворить своё трампистское крыло (что ты пообещал им, Кевин?). В любой момент любой из них может потребовать отставки Спикера. Поэтому МакКарти вынужден выставлять сумасшедшие требования, чтобы удовлетворить свою шаткую коалицию. И на сегодняшний день непонятно, как он сможет одновременно остаться Спикером и не загнать страну в дефолт.

Тем не менее 26 апреля у МакКарти была символическая победа. С большим трудом – 217 голосов против 215 – ему удалось протащить через Палату пакет требований республиканцев для повышения потолка на займы. Против проголосовали все демократы и 4 республиканца, которые посчитали, что этих требований недостаточно. Значительная часть республиканцев считает, что это минимальные требования. То есть МакКарти получил минимальный мандат на переговоры с Байденом (они встречаются во вторник). Однако любые попытки найти компромисс, и можно сразу потерять и кресло, и 217 голосов.

Байден и демократы абсолютно корректно считают, что вопросы государственного долга нужно решать отдельными законопроектами. Кроме того, нельзя стоит вести переговоры с «террористами», иначе они будут шантажировать и терроризировать при каждой возможности.

По многим причинам украинский вопрос оказался в тени американского дефолта – где-то на 20-м месте. Если Конгрессу и Белому Дому удастся избежать финансовой катастрофы, то шансы на следующий пакет помощи Украине значительно увеличиваются. Если договориться не удастся, и США окажутся в дефолте, то разговоры про финансирование Украины становятся бессмысленными.

Дмитрий Абрамсон