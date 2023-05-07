ChatGPT помогает купить билеты в Европу дешевле $1000

Тем, кому приходилось планировать и покупать авиабилеты в Европу наверняка уже столкнулись с высокими ценами, что делает поездку для семьи из четырех человек неподъемной.

В поисках более низких тарифов некоторые путешественники воспользовались ChatGPT, чтобы найти дешевые билеты на сайтах различных агрегаторов. Некоторые блоггеры уже опубликовали видео-инструкции, как ChatGPT помог им с поиском дешевых билетов, а также отелей и хостелов.

В соцсети TikTok одно из таких видео набрало более 300 000 просмотров. Блоггер попросила ChatGPT “создать маршрут путешествия на две недели по Европе, куда мы прилетим и вылетим из Стокгольма”. В итоге предложенный маршрут из четырех до шестигородов стоил менее $1000.

Однако, некоторые цены, которые ChatGPT предложил, иногда основывались на старых ценах и отличались от фактических. Тем не менее искусственный интеллект помогает путешественникам увидеть, что доступно и по каким ценам.

Как пишут СМИ, туристические компании также используют искусственный интеллект для автоматизации определенных аспектов обслуживания клиентов.