С 2026 года в Нью-Йорке запретят использование природного газа в новых домах. Этот запрет является частью усилий штата по переходу на более чистые источники энергии и сокращению выбросов углерода.



Таким образом, как заявили в офисе губернатора, Нью-Йорк станет первым штатом в США, который продвинет такой запрет в законодательном порядке. Аналогичные действия предприняли Калифорния – первый штат в стране, решивший запретить использование природного газа и прекратить продажу загрязняющих окружающую среду приборов, работающих на ископаемом топливе к 2030 году, – и Вашингтон.



Начиная с 2026 года, Нью-Йорк запретит сжигание ископаемого топлива, т.е. не будет пропанового отопления, газовых печей и плит, в большинстве новых семиэтажных зданий, а в более высоких зданиях — с 2029 года.



Однако, согласно Pew, по крайней мере 23 штата приняли законы, которые не позволяют правительствам штатов и местным органам власти регулировать, какие источники энергии использовать домовладельцам и владельцам бизнеса.