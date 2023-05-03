Власти России обвинили Украину в попытке нанести удар по Кремлю с помощью дронов. В Киеве заявили о непричастности к предполагаемой атаке. Сводки 434 дня войны – в дайджесте VOA:

“Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведённые накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей”, – сообщается в пресс-релизе администрации президента РФ.

По словам представителей Кремля, “в результате этого террористического акта Президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме”.

“Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным”, – добавил представитель российской администрации.

Украина, в свою очередь, отрицает причастность к предполагаемой атаке беспилотников на Кремль.