Кремль заявляет о беспилотной атаке на резиденцию Путина

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции Президента Российской Федерации», – сообщает пресс-служба Кремля.

По словам администрации президента РФ, «два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль».

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлёта осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», – говорят в Кремле.

Российское руководство расценивает эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведённые накануне Дня Победы, Парада 9 мая».

Между тем, в соцсетях расходятся видеокадры предположительной атаки на Кремль.

Как пишет VOA, Украина отрицает причастность к предполагаемой атаке беспилотников на Кремль. В частности, агентство ссылается на слова Владимира Зеленского, находящегося в настоящее время в Финляндии, на пресс-конференции в Хельсинки.

«Мы не нападаем на Путина или Москву, мы воюем на своей территории», — сообщил Владимир Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента Украины назвал «нагнетанием ситуации перед 9 мая» распространенную российскими властями информацию о том, что в ночь на 3 мая два украинских беспилотника якобы попытались атаковать резиденцию Владимира Путина на территории московского Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путина не было в Кремле в момент нападения беспилотников, сегодня он работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Как уточнил Песков, планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе.

Утром в среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении запрета на запуск беспилотников в российской столице. Исключение оставлено для дронов, которые используют государственные органы власти, передает Голос Америки.