Массированный удар по Украине: сотни дронов и десятки ракет, десятки пострадавших в Харькове

7 июня Украина подверглась одной из самых масштабных атак за последние годы: по всей территории страны были запущены более 400 дронов-камикадзе и 44 ракеты. Основной удар пришёлся на Харьков и его пригород, где, по данным местных властей, прогремело не менее 50 взрывов.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в результате атаки в Харьковской области погибли по меньшей мере 3 человека, ещё 18 получили ранения, в том числе двое детей. Один из ракетных ударов попал в девятиэтажный жилой дом — загорелись квартиры на верхних этажах. Спасатели извлекли женщину из-под завалов. Повреждены частный сектор, промышленное предприятие и другие гражданские объекты. На месте работают спасатели, психологи, сапёры и кинологи.

По словам российских официальных лиц, атака стала частью «многоэтапного ответа» России на недавние налёты украинских беспилотников на аэродромы в глубине РФ.

Генерал-майор в отставке Сергей Липовой в комментарии российским СМИ заявил, что «удары возмездия» направлены на скрытые военные объекты ВСУ и будут продолжаться. Он отметил, что целью является «парализация украинской инфраструктуры и логистики».

Между тем, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что при ударах по Харькову были уничтожены «сотни боевиков ВСУ».

Ранее правительство США выпустило предупреждение о готовящемся массированном ударе по территории Украины.