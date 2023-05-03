США отправят Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов

Это уже 37-я поставка оружия Украине с начала полномасштабного российского вторжения, отмечает Служба новостей «Голоса Америки».

США окажут Украине военную помощь в размере 300 миллионов долларов, в то время как Киев готовится к весеннему контрнаступлению.

Официальное объявление об этом ожидается уже в среду, сообщили американские чиновники.

Пакет будет включать артиллерийские снаряды, гаубицы, ракеты для комплексов HIMARS, минометы, ракеты и противотанковые ружья.

США впервые отправляют ракеты Hydra-70, которые запускаются с самолетов и могут быть использованы для воздушной поддержки наступающих сухопутных сил Украины.

Оружие будет получено из запасов Пентагона и будет напоминать предыдущие поставки.

37-я поставка вооружений на Украину с начала российского вторжения в феврале 2022 года происходит в тот момент, когда министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина «вышла на финишную прямую, и мы можем сказать: “Да, все готово”».

С учетом этого пакета общая военная помощь США составит около 36 миллиардов долларов.

Официальные лица заявляют, что оружие и другое оборудование поможет Украине выйти из затяжного и кровавого зимнего тупика, когда она сконцентрировалась на тяжелых боях на востоке страны, особенно в районе Бахмута в Донецкой области.

Генеральный штаб Украины заявил, что Россия продолжает концентрировать усилия на наступательных операциях на индустриальном востоке Украины, сосредоточив операции вокруг Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Во вторник в Брянской области, граничащей с Украиной, произошел уже второй за эту неделю взрыв на железной дороге, который привел к сходу с рельсов товарного поезда.

«В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет», – написал в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава», – добавил он, не указав, кто несет ответственность за инцидент.

Российские власти утверждают, что в регионе, граничащем с Украиной и Беларусью, за 14 месяцев после вторжения украинские диверсионные группы совершили множество атак.

В понедельник в той же области произошел другой взрыв, который также привел к сходу поезда с рельсов.

В интервью газете Washington Post во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белый дом не информировал его об утечке секретных американских документов в апреле.

В ответ на комментарии Зеленского представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил Reuters: «Мы находимся на постоянной связи с нашими украинскими коллегами по целому ряду вопросов, в том числе по вопросу несанкционированного раскрытия информации, но мы не будем вдаваться в детали этих частных дискуссий».