Госсекретарь Энтони Блинкен в 30-й ежегодный Всемирный день свободы печати призвал защищать свободу прессы в США и по всему миру, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Госсекретарь Энтони Блинкен в 30-й ежегодный Всемирный день свободы печати выразил глубокую признательность журналистам и работникам СМИ во всем мире, «чья работа обеспечивает поток информации и идей, составляющих жизненную силу свободного и открытого общества».

«Сегодня мы также вспоминаем огромные жертвы, на которые идут многие журналисты, служа этому благородному призванию, – говорится в заявлении, опубликованном Госдепартаментом в среду. – Слишком многие правительства используют репрессии, чтобы задушить свободу слова, в том числе путем репрессий против журналистов за то, что они просто выполняют свою работу. Мы вновь призываем российские власти немедленно освободить корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и всех других журналистов, задержанных за осуществление свободы слова».

Госсекретарь отметил, что тюремное заключение – не единственная угроза, с которой сталкиваются журналисты.

«Журналисты, освещающие насильственные конфликты и коррупцию, подвергаются запугиванию и похищениям, зачастую безнаказанным, – подчеркнул Блинкен. – Журналисты также сталкиваются с дискриминацией, цензурой и системой правосудия, которая используется против них. Правительства по всему миру используют различные инструменты репрессий, чтобы ликвидировать СМИ».

Блинкен призвал защищать свободу прессы в США и по всему миру.