«Невозможно молчать!» – антивоенная акция в поддержку Украины в Лос-Анджелесе

Представители русской общины города протестуют против похищения и вывоза украинских детей с оккупированных территорий на территорию России, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Акцию памяти жертв российской агрессии проводят переехавшие в Калифорнию беженцы из России. В их руках телефоны, на них, кадр за кадром фотографии детей, которые погибли в Украине за время войны.



«Очень важно, чтобы украинцы знали, что не все русские поддерживают режим, и не все русские поддерживают то, что происходит, и вообще невозможно молчать, когда происходит такое, мы сегодня собрались по поводу убийств детей, их депортаций», – говорит участница акции, Марина. Сама она вместе с семьей вынуждена была уехать из родного Петербурга, когда началось вторжение в Украину. Войну Марина не поддержала, выходила на протесты. С мужем их едва не задержали, поэтому решено было покинуть страну. В США они попали через мексиканскую границу и попросили политического убежища.



Эту акцию русская община проводит неподалёку от памятника жертв Голодомора, установленного украинской общиной.



«Наша сегодняшняя акция приурочена к проблеме похищения и вывоза украинских детей с оккупированных территорий на территорию России. Международная общественность рассматривает это как геноцид украинского народа, и мы от лица русскоязычной общины Лос-Анджелеса хотим сказать, что мы не согласны с действиями правительства, действиями Путина, его распоряжениями и требуем немедленно вывода российских войск и прекращения геноцида украинского народа и возвращения детей домой»,- говорит организатор акции Яна Антонова.



По данным Йельского университета, тысячи украинских детей после начала полномасштабного вторжения были вывезены с оккупированных территорий в Россию: как сирот, так и тех, кто жил с родителями. Вывозили их якобы ради безопасности, затем детей отдавали на усыновление, либо оставляли в приютах на так называемое перевоспитание.



«Есть такая знакомая, которая сходила в дом ребенка, повстречалась там с украинскими детьми и сказала, “ну, их ничего не исправит”. Ее отца призвали, и она сказала, ну раз их ничего не исправит, то, может, на них бомбы кинуть, чтобы это закончилось и “наши вернулись домой”. И мне страшно, что с этими людьми мы читали одни книжки, мы ходили смотреть одни фильмы»,- рассказывает Антонина. Сама она из России, в США не раз участвовала в проведении антивоенных акций.



У некоторых из пришедших на акцию русской общины в Украине остаются близкие. Война разделила их жизнь на до, и после.



«У меня мама русская, а папа украинец, я наполовину русская , наполовину украинка, большую часть жизни я прожила в России.Мой папа сейчас в Украине, а мой брат в ВСУ, он военный, он защищает Украину, он защищает свою родину, свою семью, свою жену, своего ребенка и всех наших родных», – со слезами на глазах рассказывает участница акции Юлия. Она говорит, что с первых дней войны помогает Украине, чем может.

Участники акции рассказывают, что со многими живущими в России близкими найти общий язык больше не получается. А все разговоры заканчиваются возражениями родных, что украинцев таким образом “спасают”. Юлия перестала общаться со своими друзьями из России по этой причине.



«Никого там спасать не надо, украинцы не просили их спасать, мои родные не просили их спасать, это вранье, пропаганда, которая работает на протяжении многих лет и люди в это верят», – говорит она.



Подобные акции русская община Лос-Анджелеса проводит регулярно, и их участников раз от раза становится все больше. В основном это беженцы из России, которые были вынуждены уехать из своей страны, потому что выступали против войны.