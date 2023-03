Как научная фантастика стала самым популярным жанром литературы? 

Расово и этнически разнообразный круг писателей, как в США, так и за рубежом, использует художественную литературу (фэнтези, научную фантастику, спекулятивную беллитристику и др), чтобы переосмыслить свой мир и свое будущее, а также сложные проблемы, стоящие перед обществом – такие как изменение климата, наследие колониализма и глобализация, насилие в отношении женщин, правовое неравенство и многие другие вопросы.

На специальном брифинге EMS 24 марта группа писателей и экспертов обсудили, как жанры художественной литературы, которые раньше отождествлялись с инопланетянами, космическими кораблями и монстрами, связанные в основном с белым западным человеком (за некоторыми исключениями), стали популярным способом иметь дело или реагировать на мировые реалии.

Эрика Хогланд, преподаватель преподающий писательского мастерства, доцент и координатор аспирантуры, английского языка и творческого письма в Государственном университете Стивена Ф. Остина в Техасе; соавтор нескольких работ по научной фантастики; литературы, созданной писателями из постколониальных стран. Она сама большая поклонница научной фантастики, но утверждает, что этот жанр пользуется плохой репутацией как эскапистская литература для подростков, в основном ориентированная на западную культуру.

“Это уже не так,” – говорит она, поделившись некоторыми историями, которые она обычно рассказывает своим студентам.

По ее словам, научная фантастика больше не является мальчишеским клубом, и для все более разнообразной аудитории она представляет собой зарождающуюся, даже обнадеживающую, дорожную карту выхода из наших нынешних кризисов.

“Я думаю, что эти истории становятся все более заметными, — говорит Эрика Хоугланд. “Мы наблюдаем действительно явный сдвиг в том, что зрители хотят читать и что они хотят поддерживать.”

Она выделила книгу “Мать-океан” Ванданы Сингх, по сюжету которой уровень мирового океана поднимается, вытесняя миллионы людей, включая племенное сообщество главной героини, которая заводит дружбу с одним из оставшихся на планете синих китов, попавшим в ловушку оптоволоконной сети.

“Она помогает распутаться и спасает жизнь киту. Но что более важно, она учится говорить на китовом языке,” – Эрика Хоугланд описала в нескольких словах сжит книги.

По словам преподавательницы университета, новое поколение писателей перекраивает научную фантастику “в фундаментально красивом и важном ключе”, помогая жанру развиваться, решая некоторые из самых остро стоящих проблем нашего времени, включая изменение климата, системный расизм, миграцию и конфликт великих держав.

Писатель Либия Бренда, а также редактор и переводчик из Мехико, научный сотрудник отдела Climate Imagination Fellow, Center for Science and the Imagination Университета штата Аризона – одна из таких новых писателей. Она пишет в жанре фантастики и документальной литературы. Она стала первой мексиканкой, номинированной на премию Хьюго, ежегодной литературной премии за лучшее научно-фантастическое или фэнтезийное произведение. Антология, которую она редактировала, “A Timeline in Which We Don’t Go Extinct”, также является видеоигрой, которую можно бесплатно скачать и играть.

“Итак, в Мексике… мы устали от антиутопического будущего, и нам надоела мужская, супервертикальная, супермужская, суперкоммерческая научная фантастика, — заявила Линия Бренда. Итак, мы пытаемся представить будущее, основанное на надежде. Мы не воображаем мир, который невозможен. Мы представляем себе мир, который является продуктом изменений.”

Либия Бренда описала свой последний проект, совместную работу пяти мексиканских писателей об извержении вулкана в Центральной Мексике, как “эксперимент”, который оказался научной фантастикой.

“Мы представляем, как будем жить после чего-то подобного. Есть вероятность того, что это случится здесь в Мексике. Итак, мы писали и консультировались с учеными, и одна из нас — художница, и она делала несколько рисунков, и это совместные усилия,” — сказала она.

Контекст истории специфичен для Мексики, но в ней есть явно авангардистский смысл.

Большая часть работ отмеченного наградами американского писателя Кена Лю, американского писателя в жанре фантастики; лауреат премий Nebula, Hugo и World Fantasy; обладатель высших жанровых наград в Японии, Испании и Франции, сосредоточена на технологиях, которые Лю определяет в широком смысле как “человеческое ремесло”, и на том, как они могут изменить наше мышление и построить будущее.

“Я разговариваю со многими людьми со всего мира, принадлежащими к разным культурам. И один общий рефрен, который я слышу, — это чувство, что человек не чувствует себя дома в современности,” — говорит Кен Лю.

Ему приписывают изобретение “силкпанка”, производный от кибрпанка жанр, в котором элементы научной фантастики и фэнтези сочетаются с восточноазиатской древностью.

По словам Лю, этот жанр — его попытка как технолога и мыслителя переосмыслить и “панкифицировать” традиционные восточноазиатские технологии – философия, инженерия или политическая теория.

“Когда мы говорим о местной или так называемой незападной философии, мы говорим о ней так, как будто она не актуальна в современности, это просто альтернативные пути в прошлом, — поясняет Кен Лю, указывая на растущее движение техношаманизма как попытку переосмыслить и реинтегрировать традиционные обычаи коренных народов как основную часть современности, а не просто что-то, что нужно сохранить.

Исис Асаре, генеральный директор и основатель Sistah Scifi, первого книжного магазина афроамериканцев в США, посвященного научной фантастике и фэнтези, одобренного Американской ассоциацией книготорговцев. Сегодня это интернет-магазин Sistah Scifi и Сис Асаре говорит, что это “котел всех афро-футуристических заклинаний, возвышающих литературу, написанную чернокожими женщинами”.

По ее словам, она любит технологии и представляет будущее с точки зрения черной диаспоры, назвав книгу “Афрофутуризм: история черного будущего” как на пример работ, которые сейчас появляются.

Ирис Астре также отметила, что исторически сложилось так, что в городской фантастике много внимания уделяется биографиям знаменитостей, но мало внимания уделяется фантастике, созданной чернокожими авторами. Она назвала авторов Тони Моррисон и Элис Уокер как первых пионеров спекулятивной беллетристики, проведя прямую от их работ к таким фильмам, как «Блэкула» (1972) и «Черная пантера» (2018), которые, по словам Асаре, вызвали новый интерес к афрофутуризму.

Самит Басу, индийский писатель и режиссер, чьи работы включают научную фантастику, фэнтези и романы о супергероях, детские книги, рассказы в жанре комиксов и документальную литературу. Он придумал роман-антиутопию, действие которого происходит в 2030 году, под названием “Город внутри” (The City Inside). Роман, опубликованный в прошлом году, предлагает взгляд на Дели ближайшего будущего глазами главной героини, чья работа в качестве влиятельного лица в социальных сетях прерывается надвигающимися проблемами авторитаризма, изменения климата и социальных потрясений.

По словам писателя, он обратился к научной фантастике за творческой свободой, которую, как он надеялся, она ему даст, описывает издательскую культуру в США как “в основном одно из ограничений”, сравнив ее с заполнением документов на визу.

“Мое воображение или мое восприятие реальности должны быть оформлены в рамки, о существовании которых я не знал и которые не нужны,” – говорит Сами Басу, он был удивлен тем, что действия книги, разворачивающиеся в индийской столице, не вызвали интереса у американских читателей.

“Во всем мире мы, по сути, сталкиваемся с одними и теми же проблемами, — отметил Басу. Но конкретные местные условия этих проблем зависят от местных культур, в которых люди сталкиваются с ними.”

Елена Кузнецова, SlavicSac.com