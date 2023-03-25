Домашнее насилие – древняя проблема. Оно не дискриминирует ни по цвету кожи, возрасту, сексуальной ориентации, вероисповеданию, финансовому статусу, или уровню образования потому что может случиться со всеми. Хотя, в прошлом эта проблема воспринималась всего лишь как дело двоих. Испокон веков считалось, что то, что происходит между двумя супругами или партнерами – только их сугубо личная проблема.

И только в последнее время, домашнее насилие стало признаваться как серьезная социальная проблема. Благодаря тому, что об этом стали говорить открыто, стало возможным освещать последствия этого пагубного явления, а также помогать жертвам насилия. Почему проблема домашнего насилия больше не считается личной драмой только двоих партнеров? Потому что последствия этого явления распространяют корни далеко за пределы одной семьи. И, по большей части потому, что свидетелями семейных разборок являются дети. Дети, на глазах которых разыгрывается трагедия не только их родителей, но и их поломанного детства и их будущего.

Часто, жены, находящиеся под постоянным физическим или моральным гнетом своих мужей, даже не в состоянии осознать глубину травмы, которую получают их собственные дети. Приходилось слышать от женщин, терпящих мужей — манипуляторов и не решающихся порвать этот порочный круг, какие-нибудь отговорки или «веские» причины продолжать жить с обидчиком. «Мне некуда идти», «Это – мой крест», «У меня нет денег начать новую жизнь», «Может, он изменится», «Потерплю ещё немного», «Это – позор, если все узнают», «Кому я буду нужна с детьми», «Детям нужен отец», или «Развод – это грех». И этих женщин можно понять, ведь за каждой историей есть что-то свое сугубо личное, мешающее женщине разобраться в ситуации.

Несмотря на осуждение общества в том, что женщина «сама виновата», раз продолжает жить с тираном и манипулятором, я призываю проявить понимание к ее ситуации и постараться помочь. Прежде всего, женщина, страдающая от домашнего насилия, не способна трезво мыслить и принимать здравые решения. Она сама психологически сломлена, подавлена, и унижена. У нее – низкая самооценка, неверие в свои силы, и страх за свою жизнь. Иногда она даже может осознавать себя «мученицей» и «страдалицей», ошибочно полагая, что, принося себя в жертву, она совершает подвиг, за который она когда-то получит вознаграждение.

Люди, которые в течении продолжительно времени находятся в токсичных отношениях, сами становятся психологическими инвалидами, не способными вырваться из порочного круга без помощи неравнодушных людей. Многие вынуждены будут восстанавливать свое психическое здоровье у профессионалов в течении многих лет. И одной из самых веских причин почему женщина должна пересмотреть свое отношение к домашнему насилию и изменить свою толерантность к насильнику на решительные действия – это ее ответственность перед ее родными детьми.

В этой статье, я постараюсь привести факты негативного воздействия на жизнь детей, ставших свидетелями домашнего насилия между их родителями. Такие дети будут иметь негативные последствия на уровне их отношений в семье, школе, обществе, в их настоящей, а также и в их будущей взрослой жизни. Эта информация для тех женщин, которые все ещё думают, что страдают только они, а их детей это не касается. Прочитав до конца, возможно, вы посмотрите на свою ситуацию другими глазами.

Итак, дети все видят и знают. Иногда, более сознательные родители, когда чувствуют, что назревает скандал, стараются убрать детей подальше: закрыть в другой комнате, отправить гулять, или к родственникам. Они ошибочно полагают, что их дети ничего не видят и не понимают. В действительности, из всех детей, живущих в неблагоприятных семьях, 80 – 90 % с точностью могут описать, что происходит у них дома. Они все чувствуют и страдают ещё больше от того, что ничего не могут сделать. Они не понимают почему папа бьет их маму, и мама потом плачет. Их маленькие детские сердечки разрываются от боли и конфликтующих чувств по отношению к обоим родителям, ведь для них и мама и папа – самые любимые.

Менее сознательные родители даже и не пытаются уберечь своих детей от травм, являющихся следствием присутствия при домашних скандалах. Весь этот ужас и кошмар происходит прямо у них на глазах. Дети – каждую минуту начеку, ожидая, когда же произойдёт следующий взрыв агрессии… И здесь даже не важно, достаются ли детям физические побои во время таких драк или нет. Само их присутствие при скандалах и драках наносит тяжелейшую травму, которая будет сопровождать их в течении всей их жизни, давая о себе знать в самые неподходящие моменты.

Очень тяжело переоценить вред, наносимый детям как следствие их нахождения в семье, где происходят домашние скандалы. Согласно статистическим данным, факт присутствия при домашнем насилии в детстве является одним из самых сильных факторов риска передачи жестокого поведения от поколения к поколению. Мальчики – свидетели насилия, вдвое чаще рискуют сами стать насильниками своих жен и детей в будущем. Девочки – свидетельницы насилия, рискуют стать жертвами в своей взрослой жизни. Также, девочкам будет трудно строить доверительные и интимные отношения с будущим супругом. Дети, с большой долей вероятности смоделируют то поведение в своих будущих семьях, свидетелями чего они являлись в своем детстве. Также, дети из неблагополучных семей, переживших травму в детстве, рискуют стать кандидатами на злоупотребление алкоголя, наркотиков, и никотина, а также подвержены риску незапланированных беременностей.

Как следствие детских травм, у взрослых развиваются такие заболевания, как ожирение, диабет, сердечная недостаточность, тревожности депрессии. Для окружающих, дети – свидетели насилия в семье, могут выглядеть вполне нормальными снаружи, но внутри они кричат от боли. Они переживают страх, вину, и стыд. У некоторых может развиться бессонница, депрессия, и злость (на обоих: на обидчика – за насилие, и на жертву – за неспособность предотвратить его). Они даже могут винить себя за происходящее, думая, что какие-то их поступки или слова спровоцировали ситуацию. Они злятся на мать за то, что она «якобы» провоцирует скандалы. Дети из таких семей чувствуют себя униженными и опозоренными.

Дети – свидетели насилия в семье могут демонстрировать отклонения в поведении и в отношениях с окружавшими и сверстниками. В поведении можно заметить признаки тревоги, отрешения, или беспокойства. В результате понижения внимания и концентрации, успеваемость в школе будет падать. Дети могут демонстрировать задержки в развитии моторики, речи, и умственных способностей. Травмированные дети также могут проявлять агрессию по отношению к сверстникам. Дети могут начать проявлять склонность к само травматизации. Известны случаи ночных кошмаров и мочеиспускания во время сна. Некоторые дети могут проявлять признаки манипуляции, зависимости, лжи, и перемен настроения. В социальной сфере, дети – свидетели насилия в семье чувствуют себя изолированными и незащищёнными. Они тяжело сближаются с другими детьми, не заводят друзей, и долго не доверяют, прежде чем сдружиться.

Дети из семей, где папа и мама постоянно находятся в зоне войны, чувствуют себя преданными своими родителями, ведь самые родные и близкие люди, которые должны их защищать и оберегать, отправляют их на передовую. Часто их детская психика не выдерживает. Очень надеюсь, что безопасность и счастье наших детей стоит намного больше, чем наши эгоистичные амбиции. Те женщины – матери, которые все ещё не находят внутренних сил, чтобы порвать с мужьями манипуляторами и психопатами, должны ещё раз подумать о своих детях…

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