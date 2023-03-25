CША ввели финансовые санкции в отношении БелАЗА, МАЗа и белорусских чиновников

Под санкциями также оказался самолет, которым пользуется единоличный правитель Беларуси Александр Лукашенко, передает Русская служба «Голоса Америки».

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в пятницу в санкционный список две крупные белорусские компании, включая производителей грузовой автотехники БелАЗ и МАЗ, а также целый ряд белорусских чиновников, причастных к подрыву демократии внутри страны. Кроме того, отдельные санкции введены в отношении самолета, которым пользуется находящийся у власти в Беларуси Александр Лукашенко.

«Авторитарный режим Лукашенко полагается на государственные предприятия и ключевых чиновников, чтобы получать значительные доходы, которые позволяют проводить репрессивные действия против белорусского народа, – сказал заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нелсон. – Мы по-прежнему привержены возложению ответственности на режим Лукашенко за его подавление демократии и поддержку путинской войны по выбору».

Наряду с этим, в ознаменование Дня Воли – годовщины провозглашения первого белорусского национального государства, Белорусской Народной Республики, основанной 25 марта 1918 года – Госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении 14 граждан Беларуси, в первую очередь речь идет о должностных лиц, причастных к подрыву демократии в стране.

В санкционный список сегодня было внесено ОАО «Белорусский автомобильный завод» (БелАЗ) – один из крупнейших производителей большегрузных автомобилей и большегрузных самосвалов в мире. Сотрудникам БелАЗа, участвовавшим в забастовках и мирных акциях протеста после фальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, руководство компании угрожало увольнением и запугивало их. Лукашенко заявил, что правительство всегда будет поддерживать БелАЗ, и назвал его «белорусским брендом» и «частью национального наследия». Ранее БелАЗ был включен в санкционные списки Европейского Союза и Канады. Минфин США также ввел санкции в отношении директора БелАЗа Сергея Никифоровича.

Кроме того, санкции введены в отношении ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ) – одного из крупнейших производителей автомобилей в Беларуси и значительного источника доходов режима Лукашенко. Сотрудники МАЗа, принимавшие участие в забастовках и мирных протестах после выборов в 2020 году, были запуганы, а затем уволены руководством компании. Директор МАЗа – Валерий Иванкович – подпал под персональные санкции. Ранее аналогичные действия были осуществлены ЕС и Канадой.

В санкционном списке OFAC сегодня оказались сотрудники белорусского Центризбиркома, причастные к фальсификации результатов выборов в 2020 году: Игорь Васильевич Карпенка, Алена Анатольевна Балдовская, Денис Владимирович Дук, Алена Константиновна Кунцевич, Александр Геннадьевич Ткачев, Екатерина Александровна Федасенка и Александр Владимирович Южик. Ранее Карпенка был включен в список ЕС и Канады.

Отдельные финансовые санкции были введены в отношении самолета Boeing 737 EW-001PA, принадлежащий правительству Беларуси и используемый в качестве самолета для Александра Лукашенко. Единоличный правитель Беларуси имеет эксклюзивный доступ к EW-001PA и другим роскошным самолетам и использует их для личных поездок. Более того, Лукашенко использовал самолет для международных поездок 001PA со своей семьей и людьми, входящими в его окружение.

«Сегодняшние действия еще больше объединяют Соединенные Штаты с их международными партнерами и союзниками в обеспечении того, чтобы режим Лукашенко заплатил цену за ужасное обращение с собственными гражданами и помощь режиму Путина», – подчеркивается в сообщении Минфина.