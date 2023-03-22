Программа для студентов меняет жизнь студентов с низким доходом

Прошел год после того, как губернатор Гэвин Ньюсом запустил программу #Californians for All College corps, предоставив гранты в размере $10 000 примерно 6500 студентам колледжей с низким доходом в обмен на общественную работу, программа оказалась преобразующим опытом как для студентов, так и для организаций, в которых они работают. Цель финансирования оказывается мощным мотиватором в то время, когда студенты сообщают о растущем уровне депрессии и беспокойства, а также о финансовом стрессе и неуверенности.

На специальном брифинге EMS 13 марта, организованном совместно с California Black Media, приглашенные спикеры рассказали о программе и о сложностях, с которыми сталкиваются студенты.

В программе участвуют несколько кампусов Калифорнийского университета, а также CSU и общественные колледжи: список участвующих колледжей можно найти здесь.

Агентство, которое управляет программой College Corps, California Volunteers надеется набрать 3000 участников на 2023-2024 учебный год. Программа College Corps в настоящее время доступна для студентов бакалавриата, обучающихся на дневном отделении, есть список критериев, которым должны соответствовать студенты, намеревающиеся участвовать в программе.

В первый год своего существования программа набрала разнообразную группу участников, в том числе 80% цветных студентов и 500 так называемых мечтателей, т.е. студентов-иммигрантов , находящихся в США по программе DREAMERS. Стипендиаты College Corps работают в общественных организациях, занимающихся образованием K-12, борьбoй с изменением климата и отсутствием продовольственной безопасности.

“Мы столкнулись с кризисом студенческой задолженности. Мы сталкиваемся с кризисами огромных экзистенциальных проблем, климатическим кризисом, кризисом отсутствия продовольственной безопасности, кризисом неравенства в образовании. И в то же время мы сталкиваемся с кризисом духа,” — сказал Джош Фрайдей California Chief Service Officer, он также отметил, что губернатор Ньюсом знает о многочисленных кризисах, с которыми сталкивается штат.

“College Corps помогает нам справиться со всеми этими многочисленными кризисами одновременно,” — добавил он. “Эти молодые люди делают действительно важную работу для всех наших сообществ. Они работают над изменением климата. Они делают действительно важную работу по решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности, помогают доставлять еду тем, кто в ней больше всего нуждается, и устраняют неравенство в образовании, которое мы наблюдаем, особенно среди нашей молодежи с низким доходом, пережившей COVID.”

Волонтер программы College Corps 24-летний Эмилио Руис, студент CSU Long Beach, рассказал о том, как программа изменила его жизнь. По его словам, у него было тяжелое детство и он учится в с намерением продолжить карьеру в сфере образования – “Школа всегда была моим безопасным пространством. Это всегда было место, куда я мог пойти, чтобы избежать своих дилемм и невзгод, и где я мог опереться на взрослых, чтобы получить поддержку и похвалу”.

В рамках программы стажировок College Corps at the Beach Руиз был переведен в Ground Education, некоммерческую организацию, которая занимается преподаванием обучению на открытом воздухе и садоводству.

“Ground Education — яркий пример цели создания безопасного пространства в школах для детей. Имея возможность работать с этой невероятной организацией, я чувствую, что прошел путь от студента, который когда-то отчаянно нуждался в безопасном пространстве для обучения, до надежного взрослого, который может предоставить студентам среду, в которой они имеют глубокое чувство принадлежности и знают, что их видят, слышат, поддерживают и ценят,” — сказал Эмилио Руис.

Доктор Эллисон Бриско-Смит, старший научный сотрудник научного центра Greater Good Science Center и со-инструктор онлайн-курса GGSC «Преодоление различий», отметила, что в кампусах колледжей происходят всплески беспокойства и депрессии.

“Многие клиницисты, такие как я, слышат от студентов, что безнадежность, бесцельность и изоляция способствуют ощущению того, что они не принадлежат друг другу, и не знают, где они могут получить помощь,” — пояснила доктор Эллисон Бриско-Смит. “Поэтому мы надеемся, что программа College Corps предлагает противоядие: поиск цели через служение. Возможность увидеть себя и людей, которым вы служите, — это удивительная возможность для трансформации и построения связей.”

Ишмаил Прюитт, соучредитель и генеральный директор Project Optimism, сказал, что он почувствовал; свое призвание, когда он был наставником учеников в средней школе Хайрама Джонсона, средней школы в округе Сакраменто с самой низкой успеваемостью.

“Работа со студентами укрепила мою уверенность. Я начал осознавать себя и верить, что могу внести свой вклад в мир, помимо поступления в колледж,” – сказал он, отметив, что студенты, которые стали добровольцами в рамках инициативы Project Optimism, имели более высокие оценки, сосредоточенность и вовлеченность. “Я хотел создать эту возможность для других людей. Поэтому я создал студенческую организацию для местных старших и средних школ под названием Project Optimism. И у них был тот же преобразующий опыт.”

Project Optimism обслуживает молодежь от округа Сакраменто до округа Лос-Анджелес, около 340 студентов в течение всего года. Учащиеся присоединяются к когортам наставничества и учебной программе, которая поддерживает всех учащихся.

Профессор человеческого развития и директор программы CSU Long Beach College Corps доктор Бет Манке отметила, что в ее кампусе обучаются 50 студентов бакалавриата по программе College Corps, в том числе несколько студентов без документов.

“Это опыт, который оказался весьма преобразующим для наших студентов. Более 85% наших стипендиатов сообщили, что их стажировки положительно повлияли на них. Они говорят о том, как они могут применить знания курса к реальному опыту. Они приобретают рабочие или связанные с работой навыки, развивают навыки для эффективной работы в команде,” — поделилась она.

“Наши студенты также говорят нам о том, что они действительно получают шанс понять свою роль в своем сообществе. Наши ученики чувствуют цель и имеют чувство принадлежности к сообществу,” — сказала Бет Манке.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com