США работают над тем, чтобы как можно скорее доставить танки Abrams в Украину

Тем временем республиканцы в Конгрессе призвали Белый дом предоставить Киеву улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил во вторник, что США работают над тем, чтобы скорее доставить танки Abrams в Украину.



«Мы работаем над этим, – сказал Кирби. – Есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его».



Осведомленные источники также сообщили, что Пентагон планирует начать поставки Украине танков Abrams и иной военной техники уже этой осенью.



Напомним, что администрация Байдена обещала поставить Украине 31 танк M1 Abrams. Помощник члена Конгресса, осведомленный в этом вопросе, сообщил агентству Reuters, что министр обороны Ллойд Остин рассмотрел несколько вариантов ускорения доставки и пришел к решению, которое позволит сократить сроки доставки примерно на год.



Представитель Пентагона не стал комментировать ускорение сроков, поскольку Министерство обороны ранее не называло конкретной даты начала подготовки к доставке танков в Украину, заявив лишь, что на это уйдут «месяцы».



Остин мог рассматривать, например, такой вариант, как поставка и использование танков, с которых было снято чувствительное оборудование, с тем, чтобы они не могли быть изучены российскими военными в случае их захвата на поле боя.



Производственная линия General Dynamics в настоящее время выпускает около 12 танков Abrams в месяц.



Средства на изменение танков Abrams будут выделены из фонда, известного как Инициатива по содействию безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации Байдена изготовлять новое оружие для поставок, а не брать из запасов оружия США. По словам источников, говоривших на условиях анонимности, следующий раунд финансирования USAI готовится к концу этого месяца.



Тем временем сенаторы-республиканцы Джим Риш и Роджер Уикер, вместе с конгрессменами-республиканцами Майклом Макколом и Майком Роджерсом, сегодня направили письмо президенту Байдену, призывая администрацию предоставить Украине кассетные боеприпасы, такие как улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM).

«Несмотря на преимущества (таких боеприпасов), администрация, похоже, намерена отказать Украине в DPICM из-за смутных опасений по поводу реакции союзников и партнеров и необоснованных опасений по поводу “эскалации”, – говорится в заявлении законодателей, опубликованном сенатским Комитетом по иностранным делам. – Однако другие страны уже поставляли это оружие, что не привело к какой-либо значимой эскалации со стороны России. Мы понимаем, что другие союзники также рассматривают возможность поставки кассетных боеприпасов, и призываем вас содействовать этим усилиям».



Законодатели написали в письме, что российские войска продолжают атаковать Бахмут, задействуя наемников из ЧВК «Вагнер». Чтобы противостоять этой тактике, Украина обратилась к США с просьбой о поставке DPICM, которые очень эффективны против личного состава противника и механизированных транспортных средств.