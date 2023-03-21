Самые распространенные виды мошенничества 2022 года и как на них не попасться в 2023?

Какие были самые горячие аферы в 2022 году? Сколько американские потребители потеряли от мошенничества? Какую роль сыграли социальные сети? Федеральная торговая комиссия (FTC) выпустила свой последний ежегодный журнал данных, и цифры поражают особенно резкое увеличение потерянных денег и новые мошенничества в сфере инвестиций и бизнесе; потери, зарегистрированные в результате банковских переводов и платежей в криптовалюте и возможности социальных сетей для мошенничества.

На еженедельном брифинге ЕМС 10 марта представители FTC поделились своими данными, дали советы о том, как обнаружить и избежать мошенничество и сообщить о нем, а также рассказали о новой многоязычной платформе, которую FTC предлагает на 12 языках.

Федеральная торговая комиссия отметила снижение общего числа сообщений о мошенничестве, при этом общая сумма, потерянная потребителями и малым бизнесом, достигла 8,8 миллиарда долларов и раскрыла пять крупнейших мошенничеств 2022 года и их экономические последствия. FTC ведет базу данных сообщений о мошенничестве со стороны потребителей. Сообщить о мошенничестве можно здесь.

Мошенничество с самозванцами, т.е. людьми, выдающими себя за государственные органы, службу технической поддержки или деловые интересы, мошенничество с онлайн-покупками являются двумя лидирующими видами мошенничества. Мошенничество с инвесторами вытянуло у потребителей больше всего денег – почти 3,8 миллиарда долларов, причем большинство из них было связано с мошенничеством с криптовалютой. Потребители сообщили о потере 660 миллионов долларов из-за бизнес-самозванцев, в прошлом году потери составили 450 миллионами долларов годом ранее.

Федеральная торговая комиссия говорит, что в прошлом году они получили 2,4 миллиона жалоб по сравнению с 2,9 миллионами в 2021 году, но общая сумма потерь в 2022 году была на 2,6 миллиарда долларов больше, чем в 2021 году. Потребители сообщили, что они потеряли более 8,8 миллиардов долларов из-за мошенников, больше всего за всю историю.

Социальные сети были методом контакта, который имел самые высокие совокупные убытки в долларах – 1,2 миллиарда долларов. Так что, если мошенничество было спровоцировано через платформу социальных сетей, именно там потребители потеряли больше всего денег.

По словам Росарио Мендес, юриста отдела потребительского и бизнес-образования Бюро защиты прав потребителей Федеральной торговой комиссии, “мошенники нацелены на этнические сообщества и говорят на вашем языке. Они нацелены на этнические сообщества уникальным образом”.

“Мы увидели, что большинство латиноамериканских сообществ подают более высокий процент отчетов, касающихся проблем с банками и кредиторами, связанных с взысканием долгов, автомобильные проблемы, а также возможности для бизнеса. И у нас было несколько дел, связанных с фиктивными бизнес-возможностями, фиктивной работой на дому, особенно в отношении латиноамериканцев. Мы знаем из нашего анализа данных, а также из нашей работы, что возможности для бизнеса, схема заработка денег также влияют на латиноамериканское сообщество,” – сказала она.

Что касается чернокожего сообщества, наибольшее количество сообщений было о заявках на ссуду до зарплаты, а также о программах облегчения студенческого долга.

В отчете FTC за октябрь 2021 года «Служение цветным сообществам» подробно описаны масштабы мошенничества, затрагивающего этнические сообщества, и усилия FTC по борьбе с ним.

“Мы знаем, что мошенничество затрагивает каждое сообщество и что мошенники проводят свои аферы на языках, на которых люди говорят дома. И именно поэтому FTC теперь имеет информацию на дюжине языков, чтобы помочь людям обнаружить и избежать мошенничества,” – сказала Кристина Миранда, специалист по обучению потребителей, Отдел потребительского и бизнес-образования Бюро по защите прав потребителей Федеральной торговой комиссии.

На этой странице вы найдете информацию на амхарском, арабском, китайском — как упрощенном, так и традиционном — французском, хмонг, корейском, русском, сомалийском, тагальском, вьетнамском и украинском языках.

“Вы увидите информацию о том, как обнаружить мошенничество и избежать его, что делать, если вы заплатили мошеннику, и о способах восстановления, а также о том, что люди нужно знать, если они недавно прибыли в Соединенные Штаты. Потому что мы знаем, что мошенники могут нацеливаться на людей, плохо знакомых с системой и культурой США,” – пояснила Кристина Миранда.

По ее словам, у FTC “есть загружаемая публикация под названием “Выявлять, избегать и сообщать о мошенничестве: руководство по борьбе с мошенничеством для недавно прибывших беженцев и иммигрантов”. Эта информация снова доступна на 12 языках и помогает людям научиться выявлять мошенничество, связанное с поиском работы, прохождением иммиграционного процесса или просто попыткой выяснить, как обстоят дела в этой стране. В нижней части каждой страницы также есть графика на каждом языке, которой можно поделиться в социальных сетях, чтобы помочь людям в различных сообществах узнать, как обнаружить мошенничество, избежать его и сообщить о нем”.

Мария Мэйо, исполняющая обязанности заместителя директора отдела реагирования и операций с потребителями в Бюро защиты прав потребителей Федеральной торговой комиссии (FTC) сказала, что в прошлом году многие люди стали жертвами схем быстрого обогащения, а средний средний убыток на одного потребителя составил $5000.

По ее словам, потребители сообщили о потере денег из-за инвестиционного мошенничества больше, чем из-за любого другого вида мошенничества, и сумма, потерянная в 2022 году, более чем вдвое превысила сумму, потерянную в 2021 году. Потребители сообщили о потере 3,8 миллиарда долларов в результате инвестиционного мошенничества, большая часть которых была потеряна из-за мошенничества с криптовалютой.

“Эти мошенничества часто начинались в социальных сетях, где потребителей соблазняли инвестировать в криптовалюту в попытке заработать деньги. Потребители инвестировали, а мошенники были настолько сообразительны, что часто представляли веб-сайты, которые действительно показывали, как якобы выросли деньги потребителя. Но все это было подделкой,” — сказала Мария Мэйо.

Другой вид мошенничества – романтические аферы, нацеленные на пожилых американцев, которые потеряли 139 миллионов долларов в 2020 году по сравнению с 84 миллионами долларов в 2019 году. По большей части мошенники действуют безнаказанно, и многие из них базируются за границей. Это затрудняет их уголовное преследование. Но иногда их ловят.

Один случай касался 87-летнего человека, пережившего Холокост, у которого выманила все его сбережения женщина из Флориды, ее арестовали 25 января 2023 года.

Кроме этого, FTC остановила крупномасштабное мошенничество со студентами, зачисленными в Университет Феникса (UOP), и заставила их платить. FTC отправляет почти 50 миллионов долларов в виде платежей более чем 147 000 студентов университета, которые, возможно, были привлечены якобы вводящей в заблуждение рекламой. Мировое соглашение 2019 года также потребует от университета и ее материнской компании Apollo Education Group списать студенческий долг в размере 141 доллара США.

FTC заявила, что Университет Феникса ложно рекламировал свои отношения и возможности трудоустройства в таких компаниях, как AT&T, Yahoo!, Microsoft, Twitter и Американский Красный Крест. Федеральная торговая комиссия также утверждала, что реклама создавала ложное впечатление о том, что онлайн-школа работала с этими компаниями, чтобы создавать возможности трудоустройства для своих студентов и адаптировать свою учебную программу для таких рабочих мест.

Чтобы быть в курсе о последних мошеннических действиях, связанных с недвижимостью и инвестициями, можно подписаться на уведомления от FTC.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com