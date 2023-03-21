СМИ: авария со смертельным исходом в Сакраменто – арестован водитель

Поздно вечером в понедельник на прошлой неделе в Сакраменто произошла авария со смертельным исходом с участием водителя в нетрезвом виде произошла – Илья Шамаилов управлял автомобилем Corvette на большой скорости. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно информации CHP, Шамаилов не смог остановить или замедлить движение своего автомобиля, прежде чем сбил 32-летнего Джамела Оливера, когда он переходил улицу в Норт-Хайлендс. Молодой мужчина умер на месте происшествия – прибывшие медики констатировали смерть, удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе коронера округа. Дело расследуется полицией.

Шамаилов был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде и помещен в главную тюрьму округа Сакраменто после медицинского освидетельствования, сообщает KCRA.

Однако, как сообщают СМИ, семье умершего Джамела Оливера удалось узнать, что Шамаилова больше нет в тюрьме, поэтому родственники требуют требует привлечения виновного к ответственности, т.к., по их мнению, эта ситуация может заставить думать молодых людей думать, что садиться за руль в нетрезвом виде — это нормально, т.к. нет реальных последствий.

Семья Оливера заявила, что от имени своего любимого человека надеется на ответы и ответственность.

По информации Sacramento Bee, Шамаилов является жителем Нью-Йорка.