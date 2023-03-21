Чего ждать от бюджета, предложенного президентом?

В бюджете президента Джо Байдена четко прослеживается, где проходят линии фронта между демократами и республиканцами между настоящим моментом и президентскими выборами 2024 года. Когда президент Байден официально обнародовал свой бюджет на прошлой неделе в Филадельфии, он прямо нацелился на реформу социальных выплат. Президент четко сказал: “Я гарантирую вам, что буду защищать Social Security и Medicare без каких-либо изменений.” Однако аналитики думают, что надвигающийся дефицит поставит эти обязательства под сомнение.

На еженедельном брифинге EMS 17 марта приглашенные эксперты объяснили президентский бюджет, амбициозный план расходов, включая отмену снижения налогов Трампом для богатых и повышение ставки корпоративного налога для поддержки Medicaid и Medicare, постоянную расширенную налоговую скидку на детей, а также экологические и образовательные приоритеты, среди других программ, а также меры по сокращению дефицита. Они также затронули будущее социального обеспечения, которое не было учтено в бюджете, но может подвергнуться нападкам со стороны республиканцев.

Президент Байден предложил бюджет в размере 6,8 триллиона долларов, который был направлен на увеличение расходов на военные и социальные программы, а также на сокращение дефицита бюджета в будущем. Обнародовав свое предложение, г-н Байден сделал сокращение дефицита бюджета одним из своих центральных обещаний.

Эндрю Эштрут, заместитель директора по внешним связям Центра пенсионных исследований Бостонского колледжа, сказал, что “на самом деле это два варианта, очень простые. Вы можете увеличить поступающие доходы или сократить выплачиваемые пособия”, добавив, что “бюджет президента не вдавался в подробности, кроме как сказать, что он абсолютно не собирается предлагать никаких сокращений пособий и будет бороться с любыми сокращениями пособий, предложенными Конгрессом.

Президент Байден хочет, чтобы работники с высокими доходами платили больше налогов, чтобы популярная в стране программа социального обеспечения имела стабильную финансовую основу в будущем. В США социальное обеспечение является основой пенсионных систем и систем доходов по инвалидности, предоставляя пособия с поправкой на инфляцию более чем 65 миллионам человек.

По словам Эштрута, на основе поступающих налогов на заработную плату программа может продолжать выплачивать полные пособия до 2035 года, потом она сможет выплачивать только около 80% пособий. Также снятие верхнего предела налогооблагаемого дохода в размере 160 000 долларов, как это предлагается в бюджете президента, покроет три пятых прогнозируемого дефицита. Введение единого налога в размере 1,7% для всех, включая работодателей, устранило бы его. Однако, ни одно из этих решений не рассматривается.

Согласно Конституции США, президент не может приказать Конгрессу, у которого сосредоточена власть кошелька, принять свой бюджет. Поэтому он должен убедить Конгресс. “Президент Байден представил дальновидное бюджетное предложение, в котором признается, что для удовлетворения потребностей Соединенных Штатов в 21 веке требуются большие доходы и более смелые программные инициативы, чем у нас есть в настоящее время,” — говорит Чад Стоун, главный экономист Центра бюджетных и политических приоритетов.

“Он [бюджет прошлого года] не был похож на то, что президент сказал: “Это то, чего я хочу”, Конгресс сказал: “Вот вам”. Тем не менее, по словам Чада Стоуна, было принято много хороших законов.

“Честно говоря, невозможно знать, что произойдет в Палате представителей, контролируемой республиканцами,” — сказал он.

Стоун отметил, что Конгресс ежегодно голосует за финансирование многих программ. Это дискреционные расходы. Некоторые вещи, такие как социальное обеспечение, медицинская помощь и большая часть бюджета обороны, оплачиваются за счет специальных налогов. Эти программы являются обязательными расходами.

“Я действительно не знаю, как будут развиваться события. Мы живем в интересные времена,” — пояснил Чад Стоун, добавив, что поддержка Украины не будет ударом по бюджету, а Китай — единственное место, где согласны обе стороны.

Запрос Байдена на расходы на оборону составляет 842 миллиарда долларов, что на 35 миллиардов долларов больше, чем в прошлом году. Представители министерства обороны называют это «самым большим бюджетом мирного времени за всю историю». Если добавить еще 44 миллиарда долларов для Министерства энергетики на модернизацию ядерного оружия, то в сумме получится 886 миллиардов долларов. Это все еще меньше, чем 1,3 триллиона долларов, потраченных на социальное обеспечение в прошлом году.

“Бюджет действительно предлагает сделать некоторые действительно важные инвестиции в детей, семьи, пожилых людей, рабочих, особенно тех, кто имеет низкий и средний доход, и это особенно важный момент, потому что многие программы эпохи пандемии сворачиваются,” — говорит Элизабет Лоуэр-Баш, директор по социальной политике Центра права и социальной политики в Вашингтоне.

Она рассказала, что расходы на еду, уход за детьми и здравоохранение продолжают расти. “Таким образом, семьи чувствуют себя в затруднительном положении. В президентском бюджете действительно предлагается вернуть увеличенную налоговую льготу на детей, которая была введена в 2021 году в рамках американского плана спасения”. Байден хочет вернуть его навсегда. И он хочет закрыть “разрыв в покрытии” для семей с низким доходом и отдельных лиц, которые зарабатывают слишком много, чтобы претендовать на бесплатную страховку в соответствии с Законом о доступном медицинском обслуживании (ACA).

По словам Элизабет Лоуэр-Баш, бюджет Байдена потребует, чтобы все штаты расширили Medicaid для женщин в послеродовом периоде на 12 месяцев. На данный момент 11 штатов не расширили Medicaid, и предложение президента требует от них этого.

“Бюджет также предусматривает вложение дополнительных 150 миллиардов долларов в течение 10 лет для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли получать уход на дому или в общественных местах, а не в доме престарелых,” — сказала она.

Бюджет Байдена уделяет первостепенное внимание федеральным программам продовольственной безопасности, включая школьное питание. Программа WIC обеспечивает молодых мам детскими смесями, а беременных женщин продуктами. Программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP) помогает бедным семьям покупать здоровую пищу, она подходит семья из двух человек с ежемесячным доходом 1526 долларов.

По мнению специалистов, будет много споров, когда Конгресс начнет обсуждать бюджет Байдена.

“Это предложения, которые не совсем дошли до финиша в прошлом году, даже когда демократы контролировали и Палату представителей, и Сенат, поэтому в этом году их определенно будет сложнее провести,” — заключила Элизабет Лоуэр-Баш.

К настоящему времени в соцсетях появилось много обсуждений бюджета, те самые бюджетные войны между демократами и республиканцами. Белый Дом опубликовал в Twitter опубликовал: “Бюджет президента Байдена повысит общественную безопасность, усилит безопасность границ и повысит безопасность наших транспортных сетей. Экстремальные республиканцы MAGA House настаивают на драконовских сокращениях этих важнейших национальных приоритетов, которые могут поставить под угрозу безопасность американцев.”

Елена Кузнецова, SlavicSac.com