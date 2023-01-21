Церковь “Вифания” ответила на сообщение о самоубийстве епископа Бондарука

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Славянская миссионерская церковь “Вифания” отреагировала на сообщение “Славянского Сакраменто” о самоубийстве епископа Адама Бондарука. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте религиозной организации первого января 2023 г.

“Это официальный документ Славянской миссионерской церкви “Вифания”, свидетельствующий о том, что во время похорон бывшего старшего пастора Адама Бондарука, лидеры “Вифании” не были осведомлены о его медицинской причине смерти. Руководству просто сообщили, что Адам Бондарук скончался 14-го августа 2022 г. у себя дома,” – говорится в официальном сообщении церкви за подписью пастора Ивана Гаврилюка.

По словам Гаврилюка, представляющего религиозную организацию в Сакраменто, “на момент своей смерти А. Бондарук не являлся старшим пастором” церкви.

“Коронер округа Сакраменто публично классифицировал предполагаемую причину смерти 9-го ноября 2022 г., 81 день спустя после его [А.Бондарука – SlavicSac.com] похорон, состоявшихся 20-го августа 2022 г. Руководство “Вифании” не получало никакой инсайдерской информации насчет причины смерти из офиса коронера округа Сакраменто, а также ни от какой третьей стороны. Семья Адама Бондарука просит общество уважать их право на конфиденциальность”.

Напомним, что 21-го декабря “Славянский Сакраменто” опубликовал документы, свидетельствующие о факте самоубийства бывшего старшего пастора церкви “Вифания” и епископа Адама Бондарука. В ходе похоронных церемоний, состоявшихся в церкви в августе, об этом не сообщалось. Адам Бондарук был похоронен на кладбище Belleview, принадлежащем “Вифании”.