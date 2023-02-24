Усилия ФБР после российского вторжения в Украину

В годовщину “ничем не спровоцированного вторжения России в Украину” ФБР поделилось результатами своей деятельности по пресечению “преступной, кибернетической и враждебной разведывательной деятельности России, которая подвергает опасности Украину, наших партнеров и американских граждан”.

ФБР увеличило персонал и технические ресурсы в полевых отделениях по всей стране и американских атташе по правовым вопросам за границей, чтобы “защитить украинский народ и инфраструктуру, активы США и всех, кому угрожает российское правительство”.

Согласно ФБР, за последний год бюро успешно:

– Выявило активы на сумму более 500 миллионов долларов, принадлежащие российским олигархам и другим лицам, которые незаконно поддерживали российский режим,

– Идентифицировало две роскошные яхты: Tango, яхта стоимостью 90 миллионов долларов, принадлежащая находящемуся под санкциями олигарху Виктору Вексельбергу и находившаяся в то время в Испании; и Amadea, мега-яхта стоимостью 300 миллионов долларов, принадлежащая Сулейману Керимову и возвращенная на Фиджи.

– Выявило восемь объектов недвижимости на общую сумму около 100 миллионов долларов, связанных с российскими олигархами и агентами.

– Идентифицировало четыре самолета: Boeing 737-7EM стоимостью 45 миллионов долларов, принадлежащий российской энергетической компании ПАО «ЛУКОЙЛ»; два самолета стоимостью более 400 миллионов долларов, принадлежащие российскому олигарху Роману Абрамовичу; и Airbus A319-100 стоимостью 90 миллионов долларов, принадлежащий находящемуся под санкциями российскому олигарху Андрею Скочу.

– Провело расследования в отношении более 10 физических (в числе которых олигарх Константин Малофеев, российский депутат Александр Бабаков, олигарх Олег Дерипаска, британский бизнесмен Грэм Бонэм-Картер, бывший украинский депутат Андрей Деркач) и юридических лиц, обвиняемых в уклонении от санкций, нарушениях экспортного контроля, отмывании денег и других преступлениях, по результатам которых им предъявлено обвинение.

– Использовало разведывательные данные и анализ данных для предотвращения широкого спектра угроз национальной безопасности, связанных с дестабилизирующей деятельностью России в Украине.

– Выявило и остановило незаконные поставки оружия и гражданских и военных технологий двойного назначения, некоторые из которых были обнаружены на полях сражений в Украине, из сетей незаконных закупок, которые незаконно переправляют их в Россию.

– Активно взламывало глобальный ботнет, контролируемый российским военным разведывательным управлением (ГРУ).

– Поддерживало тесное сотрудничество с Legat Kyiv для получения оперативной информации о киберактивности, связанной с войной, и предоставления украинским партнерам оперативной информации.

– Предоставляло десятки уведомлений, связанных с кибербезопасностью, правительству Украины и другим сторонам для содействия работе в области инфраструктуры и безопасности данных. Эти усилия привели к противодействию DDOS-атакам, направленным на различные государственные учреждения Украины; блокировке социальных сетей, мобильного приложения и других коммуникационных аккаунтов, используемых для геолокации, отслеживания и трансляции движения украинских военных позиций и др.

ФБР также мобилизовало агентов и другой персонал для расследования военных преступлений и других злодеяний в Украине.

“ФБР продолжит использовать наш уникальный опыт и полномочия для укрепления устойчивости нашего партнера, Украины; защищать национальную безопасность США; и нанести серьезные последствия России и ее пособникам,” – говорится в пресс-релизе бюро.