Суд в США санкционировал арест самолета компании «Лукойл»￼

Согласно судебным документам, самолет совершал полеты в Россию и из нее, нарушая американские санкции, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Американские власти получили ордер на арест самолета Boeing 737-7EM, принадлежащего российской нефтегазовой компании «Лукойл», сообщил Минюст США.

Арест санкционировал федеральный окружной суд в Техасе, который пришел к выводу, что самолет подлежит конфискации в связи с нарушениями федерального законодательства, говорится в сообщении.

Ранее в этом году Министерство торговли США ввело санкции против России в ответ на российское вторжение в Украину.

Санкции включают запрет на экспорт и реэкспорт произведенных в США самолетов в Россию или внутри нее без соответствующей лицензии или исключения из лицензии, пояснило министерство.

Согласно судебным документам, «Лукойл» является собственником самолета Boeing с бортовым номером VP-CLR и серийным номером 34865, который прилетал в Россию и вылетал из нее в нарушение санкций Министерства торговли.

Полагают, что самолет находится в России, сообщило министерство. Его стоимость оценивается в 45 миллионов долларов.