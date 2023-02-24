Полиция Орегона арестовала мужчину, причастного к беспорядкам

В среду, 22 февраля 2023 г., в 00:28 представители офиса шерифа округа Вашингтон, Орегон, отреагировали на вызов о беспорядках между мужчиной и женщиной в квартире в 5700-м квартале SW Oleson Road. Когда они прибыли, то обнаружили женщину, у которой были рваные и колото-резаные раны рук, головы, шеи и верхней части спины.

Помощники шерифа помогли женщине до прибытия парамедиков, которые позже доставили ее в местную больницу с тяжелыми травмами. Сейчас она находится в стабильном состоянии в местной больнице, ее имя не разглашается в целях защиты ее личности.

Также помощники шерифа обнаружили 35-летнего Давида Козака, причастного к беспорядкам, позже они заметили, что квартира загорелась, и огонь быстро начал распространяться на соседние квартиры. На тушение пожара прибыли пожарные пожарно-спасательной службы Туалатин-Вэлли и Портлендского пожарного управления. Возникший пожар повредил около восьми квартир, восемь жителей были вынуждены покинуть свои дома. Причина пожара все еще расследуется.

Давиду Козаку пока предъявлены обвинения, связанные с причиненными женщине травмами, другие обвинения будут предъявлены после дальнейшего расследования.

Офис шерифа округа Вашингтон, Орегон, просит связаться, если у вас есть какая-либо информация об этом инциденте, по телефону (503) 846-2700.