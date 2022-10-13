Starlink Илона Маска восстанавливает коммуникационную инфраструктуру в Украине

По словам украинских властей после активных бомбежек украинских городов компания Starlink активно участвует в обновлении энергетической и коммуникационной инфраструктуры страны.

“Более 100 крылатых ракет атаковали энергетическую и коммуникационную инфраструктуру. Но со Starlink мы быстро восстановили связь на критических участках. Starlink продолжает оставаться важной частью критической инфраструктуры”, – сообщил министр цифровой информации Украины Мыхайло Федеров в Твиттере.

Как сообщалось ранее, Украина снова подверглась массированным атакам крылатых ракет со стороны России и Беларуси. Масштабное нападение произошло после взрыва на Крымском мосту, организацию которого российские власти приписывают украинским спецслужбам.

Ранее Маск предложил свой рецепт разрешение российско-украинского конфликта. По словам предпринимателя, во имя достижения мира в войне с Россией Украина должна согласиться с аннексией Крыма, а оккупированных территориях должны пройти референдумы под непосредственным надзором международного сообщества. Предложение американского бизнесмена было встречено недовольством украинской общины.

Ранее сообщалось, что за “подаренные” Украине терминалы Starlink налогоплательщики США заплатили более $3 млн.