Экс-сотрудники администрации Трампа запустили приложение для знакомств

«Только для леди и джентльменов» и никаких гендерных местоимений: именно так создатели приложения онлайн-знакомств для консервативной аудитории США анонсировали запуск нового сервиса – The Right Stuff. В ролике, опубликованном на сайте проекта, Райан Макэнани – сестра бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа Кэйли Макэнани – ясно дает понять, что на платформе ждут только людей с традиционными консервативными взглядами. Среди главных приоритетов – семья, дети и религия.

«Мы сожалеем, что вам пришлось потратить годы на свидания с людьми, которые не смотрят на мир нашим взглядом, то есть правильным взглядом», – говорит Райан Макэнани в промо-ролике.

Однако главным фактором, объединяющим всех пользователей The Right Stuff, по всей видимости, является поддержка экс-президента Трампа. И создателей приложения, судя по всему,не смутило, что главный инвестор – миллиардер и давний сторонник Трампа Питер Тиль – открытый гей, который уже несколько лет состоит в браке с мужчиной.

«Мы уже много раз видели, как машина Трампа генерирует рекламу вокруг имени политика, – комментирует запуск проекта Кейти Хоуи, профессор маркетинга из Университета Южного Миссисипи. – Некоторые компании, созданные республиканцами, только для этой цели и создаются. Они просто чувствуют, что американские корпорации недостаточно отображают их ценности. Я думаю, что в ближайшее время бы будем наблюдать запуск других подобных проектов, как альтернативу компаниям, которые поддерживают левые взгляды».

В интервью Русской службе «Голоса Америки» сооснователь приложения и экс-советник администрации Трампа Дэниел Хафф, пытаясь объяснить, зачем нужна отдельная платформа для знакомств, посетовал на то, что сторонникам Трампа гораздо сложнее найти подходящего партнера.

«Когда я еще работал в Белом доме, я отправился на свидание с девушкой, – рассказывает Хафф. – Когда я сказал ей, где работаю, она встала и ушла. Она даже не прикоснулась к бокалу вина, который я заказал».

Хафф утверждает, что алгоритм всех популярных приложений для знакомств, вроде Тиндера или Бамбл, изначально противоречит ценностям консерваторов: «Один из примеров того, насколько такие приложения предвзяты, это стикеры, которые вы можете использовать в своем профиле, чтобы показать, что вы любите и поддерживаете. Но обычно это только вещи, которые поддерживают люди левых взглядов. Например, феминизм или право на аборт. Это все хорошо, но почему в этим приложениях нет ничего для людей консервативных взглядов? Например, Вторая поправка к Конституции, гарантирующая право на оружие, или запрет абортов».

The Right Stuff можно скачать бесплатно, но для регистрации необходимо получить приглашение от уже действующего пользователя. Также надо заполнить анкету, в которой, среди прочего, можно указать любимую цитату из Библии или свое мнение о событиях 6 января 2021 года. Новое приложение для знакомств в эфире своего шоу уже высмеял телеведущий Тревор Ноа, пошутив, что благодаря The Right Stuff ФБР будет легче найти участников штурма Капитолия. Противоречивые отзывы оставляют и первые пользователи.

«Я достаточно консервативен, но это приложение для знакомства с экстремистами, – оставляет отзыв в App Store пользователь Билл. – В анкете есть вопросы о 6 январе и “любимой либеральной лжи”. Этот сайт – рассадник дезинформации и ненависти».

«Из всех существующих приложений для знакомств я выбрал The Right Stuff, потому что они поддерживают консервативные ценности, – объясняет в интервью Голосу Америки студент из Индианы Исайя Баумгартнер. – Мой личный опыт показал, что для меня важно, чтобы партнер разделял мои религиозные и политические взгляды. Я уже сходил на одно свидание c милой девушкой. Думаю, мы с ней еще встретимся».

The Right Stuff – не первая попытка сторонников Трампа создать приложение для знакомств. Еще в 2018 году для пользователей айфонов и андроидов стала доступна платформа Donald Daters. В феврале этого года собственную соцсеть – TRUTH Social – запустил и сам Трамп. Однако ни один из проектов нельзя назвать успешным. Причина, по мнению маркетологов, заключается в том, что создателей подобных приложений не особо волнуют положительные отзывы или рост числа пользователей. Их главная цель – в очередной раз привлечь внимание к Дональду Трампа.

«Мы не видим, чтобы такие компании были очень успешными, ведь им приходится соревноваться с огромными корпорациями, которые существуют уже долгие годы и у которых есть большие ресурсы, – говорит Хоуи. – Готовы ли консерваторы взять на себя расходы, чтобы переманить на свою платформу их пользователей – будь то приложение для знакомств или новый стриминговый сервис? Нам это только еще предстоит узнать».

Команда The Right Stuff, в свою очередь, заявляет, что верит в свой проект и надеется доказать, что приложение, в отличие от многих других, все-таки станет исключением и не окажется в папке «удаленные».