Несколько лет назад я зарёкся покупать Теслу. Не потому, что это плохая машина (я понятия не имею, хорошая она или плохая), и не потому, что она дорогая (здесь нужно учитывать экономию бензина). Меня даже не подкупает борьба с глобальным потеплением. Нет, это было принципиальное решение не финансировать, пусть даже символически, человека по имени Илон Маск.

Меня всегда отталкивали культы личности. Хотя бы потому, что они искусственно завышают ценность конкретного человека и его брэнда. В мире достаточно наивных людей, которые не понимают разницу между известностью и интеллектом, между популярностью и личными качествами, между успехом и случайностью, между богатством и талантом. Поэтому очень часто к власти приходят актёры и бизнесмены с нулевыми или негативными способностями чем-либо руководить.

Маск вырос в богатой семье. Конечно, он приложил личные усилия, чтобы преуспеть. Но здесь необходимо понимать два статистических момента. Во-первых, у Маска были возможности от рождения, которых не было у подавляющего большинства людей.

А во-вторых, нужно учитывать фактор везения. Действительно, не все богатые дети преуспевают, и именно поэтому мы о них ничего не знаем. Зато те, кто преуспел, становятся очень известными. Иными словами, дайте 100 людям большое наследство (образование, связи), и один из них случайно станет уникально богатым и даже напишет книги и раскроет секреты, как стать таким успешным, как он. А про остальные 99 вы никогда не узнаете.

Запихав очередного Маска на очередной пьедестал, мы ожидаем от него гениальности во всём: и в бизнесе, и в экономике, и в политике. И иногда он случайно оправдывает ожидания, когда поставляет Украине терминалы для доступа к интернету. И никто не хочет слушать, что тот же самый Маск полгода сотрудничал с Трампом, отрицал пандемию КОВИДа и ставил под угрозу заболевания своих же рабочих.

И вот, «гениальный» Маск, который и сам поверил в свою «гениальность», решил поделиться своими «гениальными» геополитическими мыслями по поводу войны в Украине. И, как часто бывает в таких ситуациях, оказалось, что король-то голый. Оказалось, что мы с вами, простые смертные, понимаем в этой ситуации лучше, чем этот «великий» бизнесмен.

Dmitry Abramson