Джо Байден: Путин просчитался при вторжении в Украину

Президент обсудил ситуацию в Украине в эксклюзивном интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир во вторник вечером, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден назвал Владимира Путина «рациональным игроком», который, тем не менее, просчитался при вторжении в Украину, плохо оценив свою способность подавить сопротивление украинского народа. Байден сказал об этом в эксклюзивном интервью, которое было показано в среду вечером на телеканале CNN.

«Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался», — сказал Байден в беседе с журналистом Джейком Тэппером.

Хотя Байден заявил во вторник, что считает Путина рациональным политиком, он назвал «нелепыми» цели, о которых Путин заявил, развязывая войну в феврале этого года.

«Послушайте, что он говорит. Если вы послушаете речь, которую он произнес после того, как это решение было принято… Он заявил о необходимости быть лидером России, объединяющим всех русскоязычных людей… Я думаю, что это иррационально», — сказал Байден.

По мнению Байдена, Путин самоуверенно предполагал, что украинцы подчинятся российскому вторжению — это было ошибочное мнение, которое было опровергнуто ожесточенным сопротивлением внутри страны.

“Я думаю, что… его цели были не рациональны… Он… думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что Киев – это дом матушки-России, и что его будут там приветствовать, и я думаю, что он просто полностью просчитался», — сказал Байден.

Байден, предупредивший на прошлой неделе о самом высоком за последние 60 лет риске ядерного «Армагеддона», сказал в интервью, что угрозы, исходящие из России, могут привести к катастрофическим «ошибкам» и «просчетам», отказавшись уточнить, как именно США отреагируют, если Путин применит тактическое ядерное оружие против Украины.

Президент также предупредил Саудовскую Аравию о «последствиях» ее сотрудничества с Москвой при объявлении о сокращении добычи нефти, что может привести к повышению цен на бензин в США накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Отвечая на вопрос о том, встретится ли он с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, который состоится в следующем месяце, Байден ответил, что не видит веских причин для переговоров.

«Это будет зависеть от того, о чем именно он хочет поговорить», — сказал Байден, добавив, что если Путин захочет обсудить освобождение заключенной в тюрьму звезды американского баскетбола Бриттни Грайнер, то он (президент США) будет открыт для подобного разговора.

«Я думаю, что он совершил военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас», – добавил президент.

Байден сказал, что он не верит, что Владимир Путин в итоге пойдет на применение ядерного оружия.

«Я не думаю, что он это сделает», — сказал Байден в ответ на вопрос Тэппера о том, применит ли российский лидер тактическое ядерное оружие.

«Я думаю, что с его стороны безответственно говорить об этом… Лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине», — добавил Байден.

Байден сказал, что угрозы со стороны Путина имеют дестабилизирующий эффект, и предупредил о потенциальных ошибках, которые могут последовать.

«Все, что я хотел сказать, что это может привести к ужасному исходу, – добавил президент. – Ошибки случаются. И может произойти просчет, никто не может быть уверен, что произойдет, и это может закончиться Армагеддоном.”

Байден отказался уточнить, как будет выглядеть ответ США, если Путин выполнит свои ядерные угрозы. Но он сказал, что Министерство обороны заранее разработало план на случай, если этот сценарий сбудется.

«Что является красной чертой для Соединенных Штатов и НАТО, и давали ли вы указание Пентагону и другим министерствам выяснить, какой ответ будет, если он применит тактическое ядерное оружие или если он разбомбит Запорожскую АЭС?» — спросил Тэппер.

«Это обсуждалось, но я не собираюсь вдаваться в подробности. С моей стороны было бы безответственно говорить о том, что мы будем делать или не будем делать», – подчеркнул Байден.

Байден поговорил с Тэппером через несколько часов после виртуальной встречи с лидерами стран G7, в ходе которой президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить противовоздушную оборону своей страны на фоне новых российских бомбардировок.

Зеленский сказал, что «совместные усилия по созданию воздушного щита для Украины» должны быть активизированы.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в ходе сегодняшней встречи президент Байден обсудил с коллегами по «Большой семерке» оказание Украине поддержки, необходимой для ее самообороны, включая поставку передовых систем ПВО, а также координацию усилий по введению санкций в отношении России и обеспечение экономической безопасности Украины.

«Президент Байден также обсудил с партнерами по G7, что мы еще можем сделать вместе для назначения приоритетов в отношении поставок систем ПВО для Украины, что было и остается приоритетом для США, – добавила Жан-Пьер. – Министр обороны [Ллойд] Остин завтра продолжит эту дискуссию на совещании Рабочей группы по вопросам обороны Украины, которая состоится в Брюсселе».