Более десятка городов Украины обстреляны российскими ракетами

В понедельник, 10 октября, несколько городов Украины подверглись ракетному удару. Взрывы зафиксированы в Киеве, Запорожье, Днепре, Львове, Житомире, Харькове, Николаеве, Одессе, Полтаве. Нацполиция Украины сообщила, что 10 человек погибли, около 60 получили ранения в результате этих ударов.

Всего утром 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 ракет, более 40 из них сбили украинские ПВО, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что удары по территории Украины наносились из акватории Каспийского моря и Нижнего Новгорода.

“Сегодня в период с 06:20 до 11:15 Российской Федерацией были нанесены ракетные и ракетно-авиационные удары по территории Украины из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода по городам Киев, Львов, Прилуки, Хмельницкий, Днепр, Нежин, Житомир, Харьков”, — сообщила замминистра обороны Анна Маляр со ссылкой на официальные данные от Генштаба. Кроме 83 ракет, по ее словам, также были задействованы 17 дронов-камикадзе типа Shahed 136, которые выпустили с территории временно захваченного Крыма и Беларуси.

Минобороны РФ заявило, что Россия утром 10 октября “нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины”. В таких же выражениях удар прокомментировал и Владимир Путин.

Сначала жители столицы сообщили, что в Киеве прогремели три взрыва. Также появились фото и видео с сильным задымлением в одном из районов. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Шевченковском районе.

“Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже”, – говорится в сообщении в телеграме.

Пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии “Суспільному” сообщила о жертвах и пострадавших. “Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется”, – указано в сообщении.

Гибель людей подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

Позже советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в результате ударов по Киеву погибли пять и ранены 12 человек. По словам советника главы МВД Украины Ростислава Смирнова, в Шевченковском районе Киева погибли восемь человек, ранены 24.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал в своем телеграм-канале, что в результате ракетных ударов повреждены здания филармонии, музеев Богдана и Варвары Ханенко, а также музей поэта Тараса Шевченко.

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас опубликовал фото с места инцидента в Киеве, на котором виден серьезный пожар: горят автомобили.

Из-за взрывов все подземные станции метро Киева работают как укрытия. Движение поездов по красной линии приостановлено.

После взрывов жители Киева сообщили о перебоях с электричеством и интернетом.

“Укрзалiзниця” сообщает, что взрывной волной повреждены окна здания центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

“Вокзал работает, высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые выполняют роль укрытия”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одна ракета попала в детскую площадку в одном из районов Киева.

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