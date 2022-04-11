За “подаренные” Украине терминалы Starlink налогоплательщики США заплатили более $3 млн

За “подаренные” Украине терминалы Starlink налогоплательщики США заплатили более 3 миллионов долларов.

Согласно новому отчету Washington Post, агентство США по международному развитию (US Agency for International Development, USAID) заплатило SpaceX около 2 миллионов долларов на оборудование за 1333 терминала Starlink для отправки в Украину. SpaceX также отправила еще 3667 терминалов и предоставила им услуги.

Кроме этого USAID также заплатило около 800 000 долларов за транспортные расходы. Таким образом терминалы Starlink стоили более 3 миллионов долларов американским налогоплательщикам.

SpaceX заявляла ранее, что США не давали им денег на отправку Starlink в Украину, сообщают СМИ.