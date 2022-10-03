Илон Маск: “Украина должна уступить Крым”

Предприниматель и изобретатель Илон Маск предложил свой рецепт мира для Украины. Об этом он написал у себя в Твиттере, и предложив Украине капитулировать во имя достижения мира в войне с Россией.

По версии Маска для достижения мира в Украине следует:

Повторить выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа.