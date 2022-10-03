Илон Маск: “Украина должна уступить Крым”

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Фото: JD Lasica | Википедия

Предприниматель и изобретатель Илон Маск предложил свой рецепт мира для Украины. Об этом он написал у себя в Твиттере, и предложив Украине капитулировать во имя достижения мира в войне с Россией.

По версии Маска для достижения мира в Украине следует:

Повторить выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа.

  • Крым остается в составе России, как и был с 1783 года (до ошибки Хрущева).
  • Водоснабжение Крыма должно быть обеспечено.
  • Украина остается нейтральной.

    Следующий твит американского предпринимателя гласил:

    “Давайте попробуем так: воля людей, живущих в Донбассе и Крыму, должна решить, будут ли они частью России или Украины”.

    Также Маск не исключает начала ядерной войны.

    В мини-опросе, прикрепленном к твиту Маска большинство фолловеров высказалось против “плана Маска”.

    Власти Украины уже отреагировали на твит Маска, в частности, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал опрос у себя в Твиттере с двумя вариантами ответа:

    “Какого Маска вы хотели бы видеть:
  • Того, кто поддерживает Украину
  • Того, кто поддерживает Россию”

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