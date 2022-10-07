Российские власти сообщают о возгорании железнодорожного грузового состава, передвигавшегося через Керченский мост, соединяющий территорию РФ и Крым. Как сообщает Следком, погибли трое людей.

По словам российских чиновников произошло возгорание одного из вагонов с топливом.

На видео, опубликованном в Фейсбуке, отчетливо видно горящий состав, а также просевшее дорожное полотно.

Украинские СМИ передают о взрыве, случившегося непосредственно перед пожаром. Местные жители рассказывают о «прилете» ракеты, которая якобы поразила движущийся состав.

Сообщается, что движение поездов и автомобилей по транспортному мосту через Керченский пролив остановлено. По словам крымских властей, «судоходные арки не повреждены».

Как сообщает Следком РФ, в результате подрыва погибли трое людей. Председатель парламента Крыма уже заявил, что мост повредили «украинские вандалы».

Один из советников Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что строительство Крымского моста является незаконным. Он написал в твиттере: «Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное – возвращено Украине, всё оккупированное Россией – изгнано».

Позже появилась информация, что произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн поезда.

Стоит отметить, что так называемый Крымский мост был открыт Путиным в 2018 г. спустя 4 года после аннексии Крыма. Мост активно использовался российской армией для поставок вооружения в Украину.