От инфляции к рецессии: каковы признаки, как мы готовимся и почему это происходит?￼

Все больше и больше экономистов предсказывают, что мы движемся к рецессии. Корпорации сообщают о рекордных прибылях, в то время как темпы инфляции растут самыми быстрыми темпами за последние десятилетия. Тем временем малые предприятия и работники с низким доходом несут основную тяжесть кризиса, даже несмотря на то, что доступ к программам социальной защиты.

Приглашенные на еженедельный брифинг EMS эксперты обсудили, как и почему инфляция может превратиться в рецессию, что люди могут сделать, чтобы подготовиться к ней, насколько сильна страховка и почему это происходит в то время, когда корпорации сообщают о рекордных прибылях.

Эксперты:

• Чад Стоун, главный экономист Центра бюджетных и политических приоритетов

• Аликс Гулд-Верт, директор отдела политики экономической безопасности семьи, Washington Center for Equitable Growth

• Д-р Ракин Мабуд, Groundwork Collaborative, главный экономист и управляющий директор по политике и исследованиям.

“Генеральные директора говорят своим инвесторам, что нынешняя инфляционная среда создала возможности для получения все большего и большего от потребителей за счет повышения цен,” — пояснила доктор Ракин Мабуд. “Эти мегакорпорации могут избежать наказания за агрессивное ценообразование, потому что они доминируют на рынке и знают больше, чем потребители”.

Мабуд привела два примера такого рода «спекуляции» мегакорпорациями.

Первым в этом участвовал финансовый директор Constellation Brands, материнской компании пива Modelo и Corona, который во время объявления о прибылях и убытках проинструктировал акционеров «не оставлять никаких цен на столе» в эти «времена экономического спада». Что означало: держать цены на высоком уровне теперь имеет значение влияние на потребителей.

Мабуд также указала на Visa MasterCard, дуополию, контролирующую более 70% рынка кредитных карт, которая предупредила пользователей кредитных карт о том, что компания будет повышать комиссию за транзакции, несмотря на инфляционную прибыль.

“Это ударит по малому бизнесу, потому что они не могут устанавливать цены так, как это могут делать крупные компании. Они должны как бы проглотить эти расходы и передать их своим потребителям,” — сказала Ракин Мабуд. “Малый бизнес не может конкурировать с Walmart”.

Июньский анализ, проведенный Институтом Рузвельта, показал, что корпорации достигли рекордно высокой прибыли в 2021 году, взимая с потребителей на 72% больше, чем их производственные затраты, по сравнению с 56% до пандемии.

А согласно апрельскому отчету Института экономической политики, почти 54% недавнего инфляционного давления можно отнести на счет прибылей корпораций по сравнению с 11,4% в последний инфляционный период с 1979 по 2019 год. Менее 8% текущей инфляции можно отнести на счет корпоративной прибыли к росту затрат на оплату труда.

Концентрация и консолидация в конкретных отраслях, включая судоходство, прибыль которого в прошлом году составила 53 миллиарда долларов, также нарушили глобальные цепочки поставок и способствовали росту затрат.

Чтобы воспрепятствовать спекуляции, пояснил Мабуд, Конгресс должен восстановить исторически сложившийся налог на сверхприбыль, а Министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия (ФТК) должны агрессивно подавить монопольную власть.

Экономисты утверждают, что федералам необходимо повысить процентные ставки и остановить рост заработной платы, чтобы сдержать инфляцию, по сути, заморозив экономику до тех пор, пока цены не начнут стабилизироваться.

Но во время брифинга аналитики предупредили, что искусственное подталкивание экономики к рецессии, определяемой как два квартала отрицательного роста подряд, может иметь катастрофические последствия для чернокожих рабочих и других маргинализированных групп с высоким уровнем безработицы.

“Заработная плата не вызывает инфляцию, а рабочие, находящиеся в нижней части шкалы заработной платы, не выиграли от роста числа рабочих мест”, — сказал Чад Стоун.

Согласно июньскому отчету о занятости, уровень безработицы остается на уровне 3,6%, что говорит о том, что рецессии на самом деле может и не быть в ближайшем будущем, хотя уровень безработицы среди чернокожих и латиноамериканцев (6,8% и 4,3% соответственно) высок по сравнению с белыми.

“Если наступит рецессия, она будет относительно неглубокой,” — сказал Стоун. “Тем не менее, у нас есть демографические группы, которые страдают даже от короткой, неглубокой рецессии… У нас нет целевых программ социальной защиты, которые могли бы помочь наиболее уязвимым людям, и мы изо всех сил пытаемся получить какую-либо дополнительную политику”.

Стоун объяснил, что последняя рецессия в апреле и мае 2020 года — в разгар пандемии Covid 19 — длилась всего два месяца отчасти благодаря Американскому плану спасения, реализованному президентом Джо Байденом, который “придал импульс восстановлению”.

Тем не менее, даже в течение этого короткого двухмесячного периода воздействие на женщин, цветных людей, ЛГБТК-сообщество и лиц без документов было явно более выраженным, чем на нацию в целом.

“Наша система страхования от безработицы сломана. Мы полагаемся на “лейкопластыри”,” — сказала Аликс Гулд-Верт. “У нас недостаточно денег, чтобы платить за пособия, поэтому мы не готовы к следующему кризису”.

В среднем пособие по безработице заменяет только 40% заработной платы работника.

Аликс Гулд-Верт назвала действующую систему безработицы «слабой», отметив, что такие программы, как Временная помощь нуждающимся семьям (TANF), Программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP), Социальное обеспечение, Страхование по нетрудоспособности (DI) и Дополнительный социальный доход (SSI) очень ограничены в своем количестве и доступности.

“Многие или все из них доступны только для определенных групп населения, таких как люди с ограниченными возможностями или пожилые люди, и они, как правило, имеют обременительные критерии приемлемости,” — добавила она.

Группа согласилась с необходимостью лучшего понимания воздействия экономических колебаний за пределами Уолл-стрит, на жизнь простых людей и сообществ, а также того, как принятие корпоративных и государственных решений может либо помочь, либо навредить условиям.

“Когда мы преуспеваем, экономика преуспевает,” — сказала Раки Мабуд. “Нам нужно отдавать приоритет реальному опыту обычных людей, живущих в этой стране.”