Пастор Петр Дудник: россияне разбомбили христианский детский дом “Парус Надежды” в Славянске.
Как сообщил пастор протестантской церкви «Добрая весть» в Славянске, детский дом “Парус Надежды” был разбит в результате очередной атаки российских вооруженных сил.
«Наш церковный детский дом «Паруса Надежды» в Славянске уничтожен оккупантами, – сообщил Дудник в Инстаграме. – Куда возвращаться из эвакуации детям-сиротам?»
«Россия воюет с детьми-сиротами, – добавил пастор. Бог мой, не оставь этого просто так! Вспомни им! А нам дай силы все пережить это».
Официальной информации о разгроме церковного детского дома не публикуется.
По некоторой информации за 20 лет через детское учреждение прошло около 400 детей.
Сообщается, что с начала войны священники эвакуировали из региона несколько десятков детей.