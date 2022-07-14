Пастор Петр Дудник: россияне разбомбили христианский детский дом “Парус Надежды” в Славянске.

Как сообщил пастор протестантской церкви «Добрая весть» в Славянске, детский дом “Парус Надежды” был разбит в результате очередной атаки российских вооруженных сил.

«Наш церковный детский дом «Паруса Надежды» в Славянске уничтожен оккупантами, – сообщил Дудник в Инстаграме. – Куда возвращаться из эвакуации детям-сиротам?»

«Россия воюет с детьми-сиротами, – добавил пастор. Бог мой, не оставь этого просто так! Вспомни им! А нам дай силы все пережить это».

Официальной информации о разгроме церковного детского дома не публикуется.

По некоторой информации за 20 лет через детское учреждение прошло около 400 детей.

Сообщается, что с начала войны священники эвакуировали из региона несколько десятков детей.