TIME: Сан-Франциско – одно из величайших мест мира

Для своего списка 50 величайших мест мира, лучших для посещения в этом году который TIME недавно опубликовал, журнал запросил номинации мест от своей международной сети корреспондентов и авторов, ориентируясь на те, которые предлагают новые и захватывающие впечатления.

В Сан-Франциско редакция TIME отметила “невероятные пейзажи Сан-Франциско, культурные учреждения и разнообразные кулинарные предложения в этом году делают большие успехи. В июле этого года в Президио Сан-Франциско, расположенном в парке «Золотые Ворота», дебютировал Presidio Tunnel Tops, расширение открытого парка площадью 14 акров, построенного на вершине старых автомобильных туннелей с беспрепятственным видом на мост Золотые Ворота”.

Из культурной жизни отмечается открытие в октябре стационарного помещения Института современного искусства в районе Догпатч, которое начнется с выставки мультидисциплинарного художника племени чокто-чероки Джеффри Гибсона, а также с выставки «Отдых наших глаз».

Говоря о гастрономической привлекательности города, TIME пишет “ресторанный зал и источник социальных изменений Муниципальный рынок La Cocina предоставляет кухни и места для киосков цветным женщинам-предпринимателям. Не пропустите Fluid Cooperative Cafe на рынке, кафе, принадлежащее трансгендерам и представителям цветных сообществ, и возьмите пакетик Queer Wave Coffee, пока вы там”.

“Посетители, приехавшие на ночь, могут выбрать один из множества новых отелей, в том числе LINE SF с 236 номерами и солярием на крыше; эко-отель 1 San Francisco; и роскошный отель Hyatt Regency Downtown SOMA” – отмечает TIME места для размещения в Сан-Франциско.

Другие американские места, попавшие в список TIME: Детройт, Майами, Портленд и Орегон.