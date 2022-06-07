Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о вовлечении Киевом детей в “нацистские группировки”. В официальных сообщениях госслужащих РФ, в частности, речь идет о детском приюте мариупольского священника Геннадия Мохненко и других детских и молодежных организаций.

Российское новостное агентство цитирует слова представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова:

“Мы призываем профильные международные организации по линии ООН, ОБСЕ, спецпредставителя генсека ООН по вопросу о детях обратить особое внимание на действия Киева по привлечению детей в преступную деятельность неонацистских организаций и распространению радикальных идей среди несовершеннолетних”, – сказала Захарова на недавнем брифинге в Москве.

“Представители неонацистского полка “Азов” (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) проводили пропагандистскую работу среди детей [центра “Пиллигрим” – Slavic Sacramento]. В частности, корреспондент нашел учебник по истории Украины, в котором весь период Великой Отечественной войны целиком посвящен формированию и деятельности националистических структур ОУН и УПА”, – сообщает РИА Новости. – Настоятель местной общины задержан и дает показания”.

В свою очередь, детдом “Пилигрим”, о котором, в частности, идет речь в заявлении Захаровой выпустил заявление с протестом против сообщения МИДа РФ.

Подобные заявления прозвучали также на прошлой неделе в ООН из уст представителя России Василия Небензи.

“В ряде регионов Украины были организованы детские лагеря, куда принимали с 7 до 18 лет. Одним из таких учреждений стал детский приют “Пилигрим” в городе Мариуполь. В котором из детей готовили будущих боевиков”, — сказал Небензя.

В свою очередь, воспитанники “Пилигрима” обратились с мировому сообществу, с опровержением вышеуказанных заявлений. Месседж детей передает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграм:

“Очередной фейк! Воспитанники мариупольского детского центра «Республика пилигрим» опровергли заявление представителя России в ООН о воспитании «боевиков».

Они провели акцию ко Дню защиты детей в Запорожье. Участники назвали пропагандой слова Василия Небензя, которые якобы в детском центре готовили «боевиков». Ведь на самом деле заведение было центром помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Воспитанники напомнили, что из-за российской агрессии в Украине ежедневно погибают дети. Призвали мировое сообщество помочь защитить их”.

Ранее РИА Новости сообщало о том, что якобы украинские военные “использовали детский реабилитационный центр “Республика Пилигрим” в Мариуполе в качестве огневой позиции”. В начале апреля военкор «КП» Дмитрий Стешин заявил, что здание “Пилигрима” заминировано.

Стоит отметить, что до начала вступления России на Донбасс, в 2015 г. телеканал Russia Today снял документальный фильм о деятельности пастора Геннадия Мохненко, за что режиссер фильма получил федеральную премию в России. Буквально в это же время в эфире христианского телеканала “Импакт”, в Сакраменто, Мохненко заявил, что “если представилась возможность”, он бы убил Путина.

В марте Геннадий Мохненко сообщил в эфире Радио Мария о том, что его дочь убита “российскими оккупантами из танка”.