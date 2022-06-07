Бондарук Петро просить вибачення за шахрайство та… їде євангелізувати до тюрми

Син п’ятидесятницького єпископа Адама Бондарука попросив вибачення у суду, однак Федеральна прокуратура не повірила в щирість його каяття. Суд затвердив умову його покарання.

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Нагадаємо, що в 2015 р. один із синів п’ятидесятницького єпископа із Сакраменто Адама Бондарука – Петро Бондарук був засуджений до майже 6 років тюремного ув’язнення за шахрайство в сфері нерухомості. Він подав апеляцію, в якій просив вищий суд змінити умови утримання, зменшивши строк його ув’знення. Своє прохання Петро Бондарук аргументував тим, що він нібито менше за всіх інших учасників масштабної шахрайської схеми був залучений до неї і зовсім не розумів, що займається протизаконною діяльністю.

Відповідаючи на петиції Бондарука, федеральна прокуратура в особі прокурора Лі Біклі заявила, що засуджений у черговий раз намагається уникнути переслідування по закону, скидаючи всю відповідальність чи то на банки США, чи то на своїх однодумців, деякі з яких отримали тривалі тюремні строки.

За даними державного обвинувача, Петро Бондарук обманним шляхом придбав два будинки в регіоні Сакраменто. Під час хитромудрої схеми він підроблював документи про дохід, довідки з місць роботи, податкові звіти тощо. До того ж, Петро займався протизаконною діяльністю, здаючи в оренду житлову площу.

У масивній справі Петра Бондарука є свідчення свідків про те, що інший син єпископа Бондарука – Віталій займався вербовкою клієнтів для орендодавців. При цьому, вербовка клієнтів відбувалася в церкві серед парафіян. Іншими словами, скорше за все схема працювала наступним чином: Петро Бондарук купував будинки, робив вигляд, що їх ремонтує (в банківській заяві на іпотеку для одного з будинків він писав, що спорудив басейн у дворі, насправді ФБР нічого там не виявило), крав гроші банків на благоустрій нерухомості, а в цей час (нелегально) здавав нерухомість, що «будувалася» в оренду.

Та, між іншим, до певного моменту другий син єпископа – пастор Павло Бондарук – був ріал-естейт агентом Петра.

Як відзначає прокуратура, намагаючись приховати злочин, під час слідства Петро Бондарук брехав ФБР.

У процесі останнього вирішального засідання, яке через пандемію пройшов по відеозв’язку, Бондарук несподівано попросив слова у судді. Суддя дозволив єпископському сину виступити з промовою. На ламаній англійській мові Бондарук сказав:

«Ваша честь, бути в ув’язненні стало найкращим часом в моєму житті. Я покаявся. В ув’язненні я три роки займався євангелізацією. Я вийшов на свободу, і Бог благословив мене чудовою дружиною. Тюрма допомогла мені звільнитися від моїх залежностей, алкоголю та іншого лайна. Ви продовжуєте стверджувати, що я взяв $90 тисяч. Ці гроші я повернув і відремонтував другий будинок. Я вклав гроші в другий дім. Помилуйте мене».

Після промови Бондарука виступив прокурор США Лі Біклі, який сказав:

«Бондарук завжди применшує свою вину і продовжує скоювати злочини. Це було у справі про сексуальне насильство в окрузі Санта-Роза в 1998 «Бондарук завжди применшує свою вину і продовжує скоювати злочини. Це було у справі про сексуальне насильство в окрузі Санта-Роза в 1998 р., коли його схопили на місці злочину. Як мінімум $20 тисяч він вклав в автомобільний бізнес. Він залишається рецидивістом. Суд повинен врахувати його (злочинні – SlavicSac.com) характеристики і не допустити скорочення строку”.

Не дивлячсь на покаянну промову Бондарука, суд затвердив попередній вердикт в його справі, залишивши в силі рішення: ув’язнити підсудного на строк в 6 (шість) років. Так як підсудний вже відбув частину свого покарання, відсидівши 2,5 року, йому залишається перебувати за гратами близько 3 років.

Нагадаємо, що завдяки внесеним єпископом Адамом Бондаруком $100 тисячам застави, Петро тимчасово знаходиться на свободі і одружився на парафіянці церкви «Віфанія» Марії Буханцевій.

Варто відзначити, що лише в цьому епізоді злочинна діяльність Петра Бондарука завдала шкоди у розмірі $500 тисяч. Разом з однодумцями, зі своєю коханкою Ольгою Паламарчук, Вірою Жірі та Петром Кузьменко, мафіозне угрупування несе відповідальність за махінацію зі займами в розмірі $1,5 мільйонів.

Згідно з прокуратурою США, Петро Бондарук не визнає жодної влади, має проблеми з алкоголем і наркотиками, а також схильний до насильства.

«У нього були проблеми з азартними іграми, сподіваємось, він отримає лікування від деяких психічних проблем. Він пожиттєво занесений до реєстру сексуальних злочинців», – заявив прокурор.

Після закінчення строку Бондарук буде зобов’язаний знаходитися під наглядом правоохоронних органів, йому заборонено вживати спиртні напої, володіти зброєю, а також треба буде регулярно здавати тест на наркотики.

Петро Бондарук має тривалу кримінальну історію в штаті Каліфорнія: він багаторазово арештовувався за різного роду злочини, зокрема – сексуальне насильство, крадіжку, їзду в п’яному вигляді тощо.

Пастор Адам Бондарук йде у відставку, а його син – до тюрми

За інформацією Федерального бюро тюрем США, Петро Бондарук відправлений відбувати залишок строку в приватну тюрму штату Техас.

Батько Петра, Адам Бондарук, є почесним єпископом Союзу християн віри євангельської Америки. Протягом тривалого часу він був старшим пастором Слав’янської місіонерської церкви «Віфанія» в Сакраменто.

Руслан Гуржій, SlavicSac.com