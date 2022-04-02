Корреспондент российского издания “КП” показал кадры разбитого здания детского христианского приюта “Пилигрим” в г. Мариуполь. Стоя у здания “Пилигрима”, военкор «КП» Дмитрий Стешин заявил, что здание “Пилигрима” заминировано.

По словам Дмитрия Стешина, перед входом российских войск в район, в “Пилигриме” засели бойцы “Азова”, которые отстреливались из окон здания. На данный момент, по словам военкора, идет разминирование здания.

“У центрального входа, в окне, огневая точка, выложенная кирпичом. С противоположной стороны одно окно все исклевано пулями, видно, что из него долго отстреливались”, – сообщает корреспондент КП.

“Славянский Сакраменто” ранее писал о пасторе-капеллане Геннадии Мохненко, который еще в 2014 г. высказывался за физическое уничтожение Путина. Недавно в эфире католической радиостанции Мохненко сообщил, что его приемная дочь убита “российскими оккупантами из танка”.

Ранее появилась информация о взятии штаб-квартиры СБУ в Мариуполе.

Известно, что приемные дети Мохненко служат в вооруженных силах Украины. На днях Мохненко сообщил в ВКонтакте, что один из них был ранен.

Фото мины в здании “Пилигрима” – КП

В 2017 г. “Славянский Сакраменто” опубликовал репортаж о жизни “Пилигрима” в условиях войны на Донбассе.