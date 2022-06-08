За две недели наша делегация проехала всю Украину от Львова до линии фронта под Николаевом и назад – через Одессу и снова на Львов. Нам удалось пообщаться с самыми разными представителями украинского народа и попытаться составить свое представление об умонастроениях украинцев во время ожесточенной схватки с путинской армией.

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В нашу небольшую делегацию входил представитель мэрии Парижа по гуманитарным проектам Эрик Гонтиер, сопровождающий груз помощи украинским капелланам, которые обеспечивают украинских военных духовной, психологической и материальной помощью.

Украина, раздираемая жестокой войной с Россией, страдает не меньше от чудовищной внутренней коррупции и одновременно пытается одолеть своего внешнего врага – воинственно настроенную Российскую Федерацию, вероломно напавшую на своего южного соседа.

В тылу

Западные районы Украины под завязку завалены помощью от Европы и Америки – склады переполнены гуманитарной помощью, тактическим и военным оборудованием. Несмотря на многочисленные заторы и пробки, из-за границы рекой стекается самая различная техника. В восточной Польше я наблюдал многочисленные колонны военных грузовиков, а у самой границы стоят многокилометровые очереди из легковых автомобилей, пассажирских автобусов, бензовозов и транспортеров легковых авто. Последние в настоящее время стали настолько часто встречающимися, что правительству Украины пришлось ограничивать их пропуск через границу.

Дело в том, что накануне президент Владимир Зеленский временно отменил таможенные пошлины на ввоз некоторых видов техники, в том числе и легковых авто, чем не преминули воспользоваться украинские предприниматели. И теперь, наряду с легковыми пикапами, поступающими на службу украинским бойцам, бизнес-дельцы перегоняют через границу роскошные хаммеры и ягуары.

В городе Ровно протестантские капелланы координируют логистику контейнеров с гуманитарной помощью, которая попадает в страну из Польши и других западных стран. По словам одного из протестантских пасторов по имени Олег Батыров многочисленные коробки с предметами первой необходимости и продуктами питания регулярно транспортируется в восточные регионы страны и распределяется между беженцами и военными.

Кроме общения с самопожертвенными капелланами и волонтерами в Ровно мне пришлось вступить в дискуссию с одним из местных бизнесменов, утверждавшим, что победить тотальную коррупцию в стране невозможно – она окончательно и бесповоротно пропитала все уровни общества и ветви власти. По его словам, ничто и никто в Украине ничего не предпринимает без учета личной выгоды. Не верит также этот предприниматель ни американскому, ни европейским правительствам.

Я же, со своей стороны, пытался донести до моего оппонента, что если руководствоваться исключительно подобными умонастроениями, то ситуация в стране на самом деле не скоро изменится, и украинцам не видать победы как своих ушей. Приводил в пример героическую борьбу израильского и польского народов против угнетателей и изменников и высказал мнение, что, учитывая беспрецедентный уровень солидарности самих украинцев и поддержки со стороны государств всего мира, Украине придется победить Путина. Другими словами, у украинцев назад дороги нет. Слишком много мировых интересов завязано на этой восточноевропейской территории. Более того, за военной помощью, оказываемой Украине США и союзниками, придет серьезный надзор из-за океана и за каждый килограмм помощи придется отчитываться перед Конгрессом США и Белым домом (это уже не гуманитаркой торговать в магазинах секонд-хенд). Тут мой оппонент притих и больше не высказывал своих соображений насчет украинской коррупции.

Встретились мы и с мэром города Ровно – неоднозначным протестантским деятелем Олександром Третьяком, который известен своими расистскими, сексистскими и гомофобными высказываниями. Недавно Третьяк посетил Калифорнию, где встретился с вице-мэром штата. Третьяк получил поддержку славянской религиозной диаспоры США и был представлен в администрациях г. Сакраменто, Калифорния, и Федерал-Уэй, Вашингтон. Мэр Ровно обратился к путешествующему с нами французскому атташе из Парижа с просьбой ходатайствовать перед мэрией г. Парижа о финансировании спортивного стадиона в Ровно.

В то время, как в Ровно задаются вопросами невозможности преодоления коррупции и строительством развлекательных заведений, под Киевом мы встретились с престарелой волонтеркой Людмилой Мишанной, которая известна в Украине своим бескорыстным служением старикам, инвалидам и бездомным. В прошлом году ее дом сгорел дотла, а ее миссия ведет судебные тяжбы с пастором из Сакраменто Романом Скоць, деятельность которого вызывает возмущение местных верующих и даже привлекла внимание американских спецслужб – до его приезда в Украину компания Романа Скоць вынуждена была заплатить правительству США свыше $30 тыс в деле о попытке структурирования денег в штате Калифорния.

Несмотря на скандалы, которые сопровождают религиозную и бизнес-деятельность пастора Скоця, его активность поддерживается Славянской миссионерской церковью «Вифания» из Сакраменто.

82-летней Людмиле Мишанне на старости лет пришлось бежать из-под Киева в украинскую провинцию. По ее словам, подобное ей пришлось пережить во время Второй мировой войны, когда немецкая армия вторглась в Советскую Украину.

Фильм-расследование

Тут же под Киевом мы посетили уже всемирно известную Бучу, в которой были зафиксированы десятки случаев насилия и бесчеловечных убийств мирных жителей. В настоящее время в киевском суде слушается дело российского танкиста, подозреваемого в расстрелах гражданского населения. Ему грозит пожизненное заключение.

В Буче, Гостомеле, Ирпене мы лицезрели разрушения, оставленные после ухода российской армии. Особенно потрясли свидетельства пострадавших местных жителей о зверствах и несуразности военных преступлений российских солдат. Также примечательно было осматривать уничтоженные американскими Джавелинами горы российских танков.

Со слов очевидцев, российские солдаты, например, удивлялись наличию асфальта в украинских селах, добротной жизни украинцев и не имели понятия, как пользоваться некоторыми предметами бытового комфорта. Например, унитазом или биде.

Наряду с журналистами других стран «Славянский Сакраменто» ведет собственное расследование происшествий в Буче.

Скоро выйдет документальный фильм о кровавых событиях в этом украинском городе, ставшем печально-известным из-за беспощадного нападения и необъяснимой жестокости российской армии.

Столица понемногу оживает

Никогда Киев, столица Украины, не был таким опустевшим, как сегодня. Проживающая здесь с самого первого дня войны журналистка Лана Бельска делится зловещими ощущениями от бомбежек жилых районов и окраин города. По ее словам, после нападения Путина даже самые ярые сторонники «русского мира» потеряли лояльность к своему кумиру из Кремля. Люди охотно записываются в регулярную украинскую армию или становятся членами территориальной обороны, в основном, занимающейся охраной жилых районов.

Когда я покидал Киев, туда уже вернулись десятки послов европейских государств, а над посольством США был снова поднят звездно-полосатый флаг. Это верный знак того, что мировые партнеры окончательно убедились в стойкости защитников Украины.

На передовой и свобода слова

Несмотря на расхожее представление, что свобода слова доступна сегодня в Украине, работа журналистов строго регламентируется в этой восточноевропейской стране. Как и в соседней России, ограничения диктуются правилами военного времени. В частности, запрещается фотографировать и снимать на видео военные объекты, многочисленные блокпосты, публиковать информацию о перемещении военных частей украинской армии. Опять же, количество потерь украинской армии строго засекречено. Вести репортажи из зон военных действий возможно лишь с разрешения военного командования страны. Публикация фото- и видеокадров разрушений возможно лишь с некоторой задержкой. Все эти правила обусловлены законом о военном времени, так как происходили случаи преднамеренного (или даже случайного) наведения вражеской артиллерии и авиации после публикаций в интернете.

Несмотря на то, что страна продолжает жить и функционировать, население Украины во всех уголках страны сидит как на иголках, ежедневно рискуя своими жизнями и благополучием своих родных. Каждый день без исключения на украинские города и села сыпятся сотни российских ракет и мин. Когда мы приближались к южному городу Николаев из окна автомобиля нам пришлось наблюдать за падением ракеты. То тут, то там на полях и обочинах дорог обнаруживались обломки ракет и других смертоносных снарядов. Мы видели сотни разрушенных жилых домов, магазинов и частных предприятий.

Рядом с нами упала российская ракета

Нам предстояло провести ночь в Николаеве, который находится в десяти милях от российских позиций. Это областной город с населением в миллион жителей был основан российским князем Григорием Потемкиным в 1789 г. и является воротами для взятия Одессы. Если падет Николаев и Одесса – Украина потеряет юг. Повсюду в городе можно обнаружить следы от воздушных атак российской армии. Здание администрации города было разрушено еще несколько недель назад: сюда попало несколько российских ракет, оставив зияющую дыру в форме креста. По словам мэра города Виталия Кима, 40 человек погибло. В течении нескольких недель их тела вытаскивали из-под завалов.

Во время нашей ночевки в Николаеве в соседний квартал попала российская ракета – десятки жилых домов были разрушены, один мирный житель ранен, каким-то чудом обошлось без жертв. Несмотря на то, что атака пришлась по соседству, мы не слышали ни сирен, ни самого взрыва; только утром увидели скопление полиции и экстренных служб, свернули в проулок и лицезрели губительные результаты удара – десятки жилых домов разрушены, засыпаны битым стеклом и щепками. Некоторые из жильцов уже занимались уборкой строительного мусора и оценкой повреждений.

Как рассказал нам один из домовладельцев, в городе через день падают снаряды, однако такие массивные разрушения наблюдаются впервые.

«От кого россияне пришли нас освобождать?» – этот вопрос я постоянно слышу от жителей Львова, Ровно, Киева, Николаева и Одессы.

На передовых позициях украинских частей мы обнаруживаем чрезвычайно мотивированных и готовых к атаке украинских бойцов. Несмотря на нахождение в самых простых бытовых условиях – зачастую в обычной землянке с душем и туалетом под открытым небом – украинские защитники, как говорится, бьют копытом и рвутся в бой. Как сказал мне один из командиров теробороны … «после освобождения Донбасса и Крыма, мы готовы промаршировать по Красной площади».

Существует мнение, что украинская армия побеждает не сколько благодаря западному оружию, технологиям и разведданным Пентагона, сколько благодаря сплоченности народа, настойчивости и невиданной доселе креативности. В Украине теперь говорят, что не Киев должен вступать в НАТО, а страны НАТО должны проситься «вступить в Украину».

Польша и восточная Европа

Помня советские времена и боясь потенциальной российской оккупации, Польша и другие восточноевропейские страны всеми силами помогают Украине одолеть противника. Эта помощь выражается в приеме миллионов беженцев, передаче оружия и другой военной помощи и многочисленных санкциях против представителей Кремля.

Надеясь разбить солидарность европейцев, Путин решил перекрыть поставки нефти и газа в некоторые из стран Европейского Союза. Однако это не произвело большого эффекта – как и американцы, европейцы готовы коллективно терпеть условные неудобства ради того, чтобы обуздать воинственную машину Кремля.

Свободы без жертв и крови не бывает

Безусловно, Украине придется перенести весь натиск умирающей «империи зла», принять огонь на себя, как это в свое время случилось с Польшей, Чехословакией, Восточной Германией и странами Балтии. Свободы без жертв и крови не бывает. Во имя независимости и демократии Украине предстоит победить не только внешнего врага, но и вездесущую коррупцию, разлагающую страну изнутри.

Сегодня ясно одно – Украине не дадут проиграть эту битву. Потому что идет борьба не просто между Западом и Востоком, а между порядком и хаосом, цивилизацией и варварством. Пусть эта битва будет выиграна даже ценой части украинских территорий. Украинцы готовы сражаться до последнего ради победы любой ценой, а коллективный Запад поможет. Ставки слишком велики.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com

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