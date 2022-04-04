Вот и прошел 39-й день войны…

Давайте все по порядку. Итак:

– Литвиненко отравили? Это не мы. Откуда мы знаем, кто? Это у вас, в Лондоне, радиоактивный полоний по гостиницам разливают. Вы и узнавайте…

– Армия в Крыму? Чья? Наша? Это не мы. Это какие-то “зеленые человечки”. А почему вы нас спрашиваете? Откуда мы знаем? Какие-то местные активисты.

– Оружие на Донбассе? Это точно не мы. В военторге, наверное, купили. Там этого добра навалом. Танки? Трофейные. Зачем вы наговариваете? Я же вам сказал: нет, это не мы.

– Малайзийский Boeing? Это все Украина. Сама, ага. Набила трупами самолет и сбила “Буком”. Своим собственным. Да. Специально копили детские трупы столько месяцев. И еще летчик Волошин. И испанский диспетчер. Да. Вот экспертное заключение.

– Скрипалей отравили? Это точно не мы. Мы Солсберецкий шпиль приехали смотреть. Мы два обычных пид…раса. Или вы что-то против ЛГБТ имеете? Нет? Ну так и отстаньте от нас. Это не мы.

– Навального отравили? Это не мы. Тут все просто: это немцы! Когда мы им его отдали, он был чист, как стекло. Вот анализы. Можете проверить! Так что зря вы на нас наговариваете. Это не мы.

– Что? Стреляли по роддому? Это не мы. Это мы, но не по роддому. Это мы и роддом, но без рожениц. Там батальон “Азов”. Вот визитка Яроша. Нет. Это не мы, не роддом, не стреляли. Что еще? Все? Это не мы.

– Буча? Трупы? Ирпень? Боже, какой кошмар! Это не мы. Это провокация. Это вы сами привезли трупы и раскидали их по улицам, чтобы нас подставить. Какая бездарная пиар-акция. Чистая русофобия. Ничего у вас не выйдет. Видите: трупы шевелятся! А-а-а-а! Вот: шевелятся! Нет? Ну конечно, как они могут шевелиться – они же трупы! Вы их сами привезли, а теперь спорите… Нет, это не мы.

Не надоело? Мне все время хочется спросить: а зачем российское начальство нам это рассказывает? И еще более важный вопрос: зачем журналисты им задают эти вопросы? Чтобы что? Вы что, реально хотите, чтобы условный Песков вышел и сказал: “Это мы, простите нас, Христа ради?” Ну правда! Для чего их спрашивать, если ответ известен на 100%?

Все ясно, как Божий день. Тут уж номер про унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла, не проканает. Это – финал. Все. Дальше – некуда. Если Макрону еще что-то не ясно, то он, конечно, может продолжать названивать Путину, но это уже будет просто какой-то нелепый кафкианский спектакль…

Все отличие Путина от Гитлера состоит лишь в том, что у Путина есть атомная бомба. И это радикально увеличивает количество возможных вариантов его поведения.

В сущности, что такое атомная бомба? (Вот даже в варианте Хиросимы и Нагасаки, то есть там, где она первый и последний раз применялась на практике). Атомная бомба – это способ заставить противника капитулировать, нанеся ему неприемлемый ущерб, который делает дальнейшее сопротивление бессмысленным.

В сущности, это справедливо по отношению к любому оружию массового поражения. Такая же логика была и в бомбардировках Дрездена и Гамбурга. Где англичане и американцы обошлись без атомной бомбы. А ущерб нанесли даже больший.

И вот этот переход содержательно важен: значит, такого рода акцию устрашения можно провести и без использования ядерного или химического оружия? Только, так сказать, конвенциональным оружием? Опа! А вот и выход!

– Владимир Владимирович! Разрешите доложить!

– Что? Что там у тебя? Че ты пришел? Опять хочешь мне рассказать, что все просрал и, оказывается, победить Украину мы не можем? А как пел, как пел… В три дня… Они даже опомниться не успеют… Все элитные части положил! У меня теперь нет моей армии! “Ах, Квинтилий Вар, ах, Квинтилий Вар… Верни мне мои легионы!”

Ты понимаешь, что я не могу проиграть? Ты понимаешь, тупая твоя башка, что ты все украл и я тебя собственными руками задушу! Я не могу проиграть. Не могу. Ни при каких обстоятельствах! Ах, что же мне теперь делать?

Что мне теперь осталось? Атомную бомбу на них бросить? Так? Тогда конец… Я знаю, что это конец. Ты думаешь, я не смогу? Ты думаешь, мне не хватит воли? Ты меня плохо знаешь…

– Владимир Владимирович! Давайте немножко подождем. Может, они признают “ЛНР” и “ДНР” в границах областей. Это разумный компромисс. Мы сообщим народу, что это и была наша задумка и мы победили, а они получат мир.

– Полная херня! Ты же знаешь, Зеленский уже заявил, что он территорией не торгует. Это конец… Я этого не переживу! Неси чемоданчик, я нажму кнопку!

– Подождите, Владимир Владимирович! Я, собственно, и пришел, чтобы сообщить вам свои новые предложения.

– Какие? Какие у тебя могут быть еще предложения?

– Вот смотрите, мир в обмен на территорию они отвергли. Тогда, может быть, они согласятся на мир в обмен на людей?

– То есть?

– Ну, посудите сами: если мы бросим на них бомбу, то почему они должны будут пойти на мир? Причем на мир на наших условиях?

– Как почему? Потому что потеряют много народу и не захотят потерять больше. Это азы. Для этого атомная бомба и применяется. А какой в ней еще смысл? Это способ вынудить противника капитулировать.

– Но ведь мы можем сделать так, что они потеряют много народу без всякой атомной бомбы!

– Как без бомбы?

– А так! Мы сейчас бомбим гражданские объекты. Гибнут мирные жители. Но это, так сказать, сопутствующие потери. У нас нет цели – убивать мирное население. Просто мы не умеем по-другому штурмовать города. Поэтому их приходится убивать.

– И?

– А что если поставить задачу войскам убивать мирное население? Просто без разбору убивать. Много и везде. И тогда можно нанести ущерб, сравнимый с атомной бомбой…

И Зеленский окажется перед тем же выбором, что и в случае с атомной бомбардировкой! Но зато наши западные “коллеги” не будут иметь повода ответить нам с помощью своего ядерного арсенала.

– Отличная идея! Молодец! Как ты догадался? Действуй! Если он не торгует территорией, посмотрим – торгует ли он своими людьми!

Я знаю, что мы имеем дело с животным. И он даже сам себя назвал крысой. Я знаю, что ему наплевать на все и всех, включая и Россию. Я знаю, что, спасая свою шкуру, он уже отправил и еще отправит на тот свет тысячи и тысячи людей. И русских, и украинцев. Всех.

Эта война будет долгой. Мы не знаем, сколько народу в ней еще погибнет. Мы даже не знаем, сколько людей уже в ней погибло. Судя по Буче и другим освобожденным городам – очень много. Очень много…

Он будет шантажировать и брать в заложники все население на оккупированных территориях. Возможно, он бросит таки атомную бомбу.

Я не знаю, может быть, в какой-то момент с ним и придется подписать мир на его условиях… Так или иначе, но этот мир он сам и нарушит. Потому что наступит момент, когда он опять посчитает себя обманутым. Так было со всеми договорами, которые он подписывал. Так будет и с этим.

Проблема не в человечестве. Проблема в этом одном человеке. И в тех ворах и убийцах, которыми он себя окружил. Сознательно окружил. Только ворами и убийцами.

Я много еще чего не знаю. Но я знаю только одно: наше дело правое. Враг будет разбит. И победа рано или поздно будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, “Фейсбук”