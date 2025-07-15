Цены на бензин в Калифорнии: слухи о резком росте не соответствуют реальности – губернатор

В последние недели активно распространяются заявления о якобы резком росте цен на бензин в Калифорнии, однако факты говорят об обратном: стоимость топлива сейчас ниже, чем месяц и даже год назад. Об этом на днях заявил офис губернатора Калифорнии.

Согласно отчёту за 2024 год, который приводят власти, благодаря росту топливной эффективности транспортных средств, Калифорния занимает 45-е место по объёму потребления бензина и 21-е — по расходам на душу населения. Основное влияние на цены оказывают глобальные факторы, включая решения, принятые во время президентства Дональда Трампа, а не экологические инициативы штата.

“Ложные заявления о повышении цены на 65 центов с 1 июля не соответствуют действительности. На деле с этой даты вступили в силу лишь два незначительных изменения: ежегодная индексация топливного налога (+1,6 цента за галлон) и корректировка программы низкоуглеродного топлива (LCFS), которая может увеличить цену на 5–8 центов. LCFS — это не налог, а мера по снижению выбросов, и в долгосрочной перспективе она позволит сократить расходы на топливо до 42% за милю пробега, – сказал губернатор Ньюсом. – Распространяемые прогнозы о цене в $8 за галлон в следующем году основаны на недостоверной публикации, связанной с нефтяной отраслью и не подтверждённой научными данными. Эксперты Стэнфорда утверждают, что даже в случае изменений на НПЗ влияние на цену будет минимальным”.

Губернаторский офис призывает доверять “проверенным источникам и научной аналитике, а не спекуляциям, распространяемым в политических целях”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship