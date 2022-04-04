​​«Вашингтон намерен использовать украинскую ситуацию в своих целях – для ослабления России»

Минобороны РФ публикует тезисы из интервью директора Центра военно-политических проблем МГИМО МИД России, доктора исторических наук Алексея Подберезкина газете “Красная звезда”.

“Развал СССР развязал Соединённым Штатам руки, сделав Америку сильнейшей державой мира в плане экономики, дипломатии, военной силы и геополитики, – сказал в интервью газете “Красная звезда”. – Подъём России и особенно Китая, быстрое развитие других государств, возвращение соперничества великих держав поставили под угрозу существование однополярного мира и сохранение контроля США над созданным ими военно-политическим и финансово-экономическим порядком”.

По словам Алексея Подберезкина, “Вашингтон приступил к формированию широкой военно-политической коалиции, в которой страны-члены НАТО составляют своего рода «костяк» этого союза”:

“Другие промышленно развитые страны, прежде всего, Япония, Австралия и Южная Корея, формируют «восточный фланг», а целый ряд других союзников и «партнёров» США дополняют коалицию на двусторонней основе. Пентагон намерен продвигать цели США, судя по обнародованному документу (новая стратегия национальной обороны и проект военного бюджета США на 2023-й финансовый год), тремя основными путями. Во-первых, «интегрированное сдерживание», которое предполагает развитие и объединение сильных сторон американских вооружённых сил для достижения максимального эффекта на театрах военных действий, а также использование других инструментов национальной мощи США и сети союзов и партнёрств. Во-вторых, проведение кампаний с целью получения «преимущества против всего спектра силовых действий конкурентов». В-третьих, осуществление реформ для ускорения развития американских вооружённых сил, более быстрого получения технологий и инвестиций с целью улучшения подготовки личного состава”.

“Кризис у западных границ России был нужен Соединённым Штатам для решения как минимум двух задач. Одна из них заключалась в том, чтобы подмять под себя Евросоюз, лидеры которого стали говорить о необходимости превращения европейского сообщества в самостоятельную мировую силу… Используя кризис, а также поддержку своих союзников и партнёров, они рассчитывают значительно ослабить Россию, а если получится, то и разрушить её государственность”, – резюмирует интервью Подберезкина Минобороны.