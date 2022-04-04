Резня как стратегия. Буча объяснила все

О провале путинского плана быстрого захвата Украины стало ясно уже в первые дни. Героическое сопротивление сил обороны и всего украинского народа остановило нападающих и поставило вполне резонный вопрос: какова стратегическая цель Путина? Что он собирается делать с украинцами, которые продемонстрировали, что ни при каких условиях не собираются подчиняться диктатору?

Буча объяснила все.

О русских военных преступлениях и преступлениях против человечности было известно с первого дня войны. Авиаудары и массированные обстрелы жилых кварталов, школ, детсадов, церквей, театров, памятников архитектуры, во время которых погибали невинные гражданские, не подвергались рациональному объяснению. Многочисленные сообщения о мародерстве, убийствах и изнасилованиях, которые поступали с оккупированных территорий, свидетельствовали о том, что мы имеем дело с армией выродков, но еще сохранялась вероятность, что речь идет только об “эксцессах” аморальных исполнителей.

Фото и видео с расстрелянными и замученными жителями Бучи безапелляционно показали – это путинская стратегия. Не имея возможности покорить нас, Путин пытается уничтожить украинскую нацию. Это и есть план путина по Украине, который сейчас уже реализуется на оккупированных территориях. К сожалению, кровавые преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене, Ворзеле это страшная и шокирующая, но далеко не полная правда о злодеяниях путинских выродков. После освобождения других оккупированных городов, городков и сел перед нами откроется более масштабная и трагическая картина массовых убийств и пыток. И даже тогда список задокументированных путинских преступлений будет неполным. Недаром же русские военные возят с собой мобильные крематории. Они будут тщательно “подчищаться” за собой, увеличивая численность “пропавших без вести” украинцев.

Продолжающаяся в Украине резни заставляет к переосмыслению нашего прошлого. Потому что это не первый раз. Уже был Батурин, население которого московские войска вырезали независимо от возраста и пола, Голодомор 1932 – 1933 годов, Расстрелянное Возрождение, тюрьма на Лонцкого во Львове, где сотрудники НКВД расстреляли около тысячи узников, сотни тысяч украинцев, отправленных в ГУЛАГ… несколько веков борьбы украинского народа против российского имперского чудовища, борьбы за само право на существование.

Однако есть существенное отличие от событий прошлого. Украинцы еще никогда не были такими объединенными и сильными, как сегодня. Наша сила в единстве! Для нас победить – значит выжить! И мы обязательно победим вместе!

СтратКом ЗСУ / AFU StratCom