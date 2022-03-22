Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов показал у себя на YouTube-канале разбитый российскими снарядами Макаров. Город находится в 50 км от столицы Украины.

“Сколько снарядов тебе не приготовил бы враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан”, – сказал Андрей Небитов.

Ранее сообщалось, что украинские войска отбили город Макаров у противника, вывесив там желто-голубой флаг.