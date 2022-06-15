Более 48 000 американцев подписались помогать украинским беженцам

Согласно данным Департамента внутренней безопасности, предполагается, что программа Uniting for Ukraine (была разработана, чтобы объединить украинцев, спасающихся от войны, с семьей и друзьями в США), станет крупнейшей частной спонсорской программой для беженцев в истории США, сообщает Deseret News.

Согласно данным Департамента внутренней безопасности, по программе Uniting for Ukraine:

– в США прибыли более 6500 украинцев по программе;

– Чиновники иммиграционной службы США утвердили планы поездок примерно для 27 000 украинцев, у которых были подтверждены спонсоры;

– Около 22 000 украинцев, которые изначально отправились в Мексику просить убежища до того, как президент Джо Байден объявил о программе, были допущены.

15% спонсоров беженцев из Украины, по данным CBS, живут в районе Большого Нью-Йорка. Также, много спонсоров из других городов, таких как Чикаго, Сиэтл, Филадельфия, Лос-Анджелес, Майами, Вашингтон, Сакраменто, Портленд и Кливленд.

Спонсоров чаще всего находят через соцсети, Facebook, в частности. Любой, кто легально проживает в США, может подать заявку, чтобы стать спонсором для украинских беженцев.

В ближайшие месяцы примерно 55 000 украинцев назовут США своим домом по программе Uniting for Ukraine.