Жители Львовской области подозреваются в использование гуманитарной помощи не по назначению

Как сообщает глава львовской областной-военной (ОВА) администрации Максим Козицкий, среди подозреваемых есть бывший чиновник ОВА, и.о. городского головы одного из городов Львовщины, жители Львова и киевской области. Дело одного подозреваемого направили в суд.

В целом Львовская областная прокуратура зарегистрировала 23 уголовных производства по неправомерному использованию гуманитарной помощи, пишет Козинский.

Украинские чиновники отмечают, что в условиях военного времени незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ранее сообщалось о скандале с продажей бронежилетов, предназначенных для ВСУ.