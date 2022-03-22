Обращение к Комитету солдатских матерей и всем матерям России

Как комитет, так и все матери России давно поняли, что их детей используют как пушечное мясо. Это было и в Чечне, и в Грузии, и в Сирии, и теперь в Украине.

За что погибали ваши дети и те, кто защищал или просто спасался от российских “освободителей” на собственной земле? Но это пушечное мясо и сегодня усердно выполняет преступные приказы верховного главнокомандующего. Взятых в плен российских срочников спрашивают: “Почему вы не отказались участвовать в братоубийственной войне, почему не отказались от службы и не стали дизертирами, а предпочли стать убийцами?” Ответ: “Мы не знали, мы выполняли приказ” – НЕ РАБОТАЕТ!

Вы усердно исполняете приказы бомбить жилые дома в Украине, убивать прячущихся от вас стариков, женщин и детей, которых взяли в заложники в Мариуполе и других регионах Украины. И это вы прячетесь за их спины, используя женщин и детей как живой щит вашей никчемной жизни.

Вы, российские солдатики, могли бы выпускать ракеты в лесах и полях, где нет живых и ни в чем неповинных людей. Но нет, вы вошли во вкус и бомбите жилые кварталы, давите танками автомобили с беженцами, расстреливаете зеленые корридоры с беженцами. Это вам не компьютерные игры, это жизни людей, которыми вы играете сегодня, входя во вкус. Большинство из вас такие же ушлепки, как и те, кто отправил вас в Украину. Ваше будущее будет таким же, как и у немецких военнопленных – вас не спасет Путин, он поступит с вами точно так же, как поступал Сталин с попавшими в плен советскими воинами.

Россия выживших из вас не примет. Для них пленные всегда были и будут предателями. Не зря российское правительство утверждает, что пленных в Украине НЕТ! Вы поняли, ВАС УЖЕ НЕТ! Вы сами подписали себе смертный приговор! Они даже гробы ваши не примут, а тихо сожгут ваши тела в полевых крематориях, сопровождающих ваше вторжение. Вас сделали преступниками и вы заплатите за свои преступления жизнью!

Так вот, матери российских солдат, вам конечно же плевать на жизни невинных людей в Украине, так как ваши мозги промыты гебелевской кремлевской пропагандой. Так пожалейте хотя бы своих детей, пусть они предпочтут ДЕЗЕРТИРСТВО, а не подлую братоубийственную ВОЙНУ. Не пускайте их на службу кучке долларовых миллиардеров, которым мало того, что они награбили, мало своих неосвоенных земель, на которых люди в деревнях пухнут от голода, им нужно мировое господство. Подумайте, за что воюют ваши дети и пускайте их НА ПОДЛУЮ ВОЙНУ!

Такие большие поклонники Сталина, как Путин, Лавров и многие другие миллиардеры во власти медленно, но верно привели вас к поклонению убийце и военному преступнику Сталину. Не просто так не зарастает тропа с красными гвоздиками к могиле тирана. Путин под копирку продолжает его кровавую политику как у себя в стране, так и за ее пределами.

Согласно результатам опросов, проведенных независимым «Левада-центром», доля россиян, выражающих «уважение» к Сталину, выросла с 29% в 2018 году до 45% в 2019 году. Сталин одновременно стал и вашим прошлым, и будущим.

Мы не можем позволить допустить третью мировую войну. Мы обязаны ее остановить и наказать виновных. Освежите в своей памяти то, что российские военнослужащие пережили 80 лет тому назад. Ничего с тех пор не изменилось.

Всех согласных со мной прошу сделать перепост. Может быть, тогда это послание дойдет до адресатов и спасет жизни с обеих сторон.

Гульнара Гургенидзе-Вайнстайн